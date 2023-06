"No se salva": Lunati reveló a qué otro árbitro ECHARAN antes de fin de año

El despido de Diego Abal tuvo muchas repercusiones en el mundo del arbitraje y Pablo Lunati no se quedó callado. El ex árbitro habló de esta atípica situación y aseguró que habrá más cartas documento en los próximos días. Lo expresó en un extenso hilo de Twitter.

Lo primero que dijo es que esto no se trata del error que cometió Abal en el Gimnasia – Sarmiento, sino que viene de un viejo episodio que involucra al polémico Fernando Espinoza. “¿Cuál es la verdadera historia?”, soltó Lunati a modo de introducción.

“En un partido ‘X’ Abal fue el VAR de Espinoza. El maleducado de Fernandito empezó a putear a los jugadores, empezó a hacer de las suyas, y Abal le dice: ‘¡Fernando, el protocolo! Esto está siendo grabado, ojo el lenguaje que estás usando’. A lo cual Espinoza responde desconectándose el cable con la señal de Ezeiza” , aseguró el ex juez.

Y continuó: “Abal lo denuncia ante el Tribunal de Disciplina, pero lo peor fue que Beligoy terminó bancando a Espinoza. Ahí se rompe toda relación entre ambos. Después de la reunión de los árbitros en Ezeiza, Chiqui (Tapia) o Pablo (Toviggino, tesorero de AFA), deciden rajarlo a Abal por semejante escándalo y sacarlo de Internacional a Espinoza”.