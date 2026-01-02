Pese a contar con 14 inhibiciones de FIFA, San Lorenzo inició obras para modernizar el club

El 2026 comenzó con una postal de alto impacto en el Bajo Flores. Mientras las cuentas bancarias siguen en rojo, las máquinas excavadoras derriban paredes. Es que este viernes, San Lorenzo dio inicio formal a las tareas de refacción y modernización de la Ciudad Deportiva, una decisión de gestión que busca mostrar actividad en medio de una crisis institucional que tiene a la Comisión Directiva de transición haciendo malabares.

El epicentro de las reformas está en el ingreso por la Avenida Varela, una de las arterias principales para acceder al estadio Pedro Bidegain. Según informó el club, ya se procedió a la demolición total de la vieja estructura de entrada para darle paso a una construcción que evite cualquier embudo de tránsito que puede generarse en la previa de los partidos. Para ello, el nuevo acceso contará con una amplitud mayor a la anterior, alcanzando los 24,40 metros de ancho.

Además de la nueva fachada, la obra incluye un trabajo integral sobre el suelo. El plan contempla la renovación del asfaltado del playón de estacionamiento, que se encontraba deteriorado. Con estas mejoras, la dirigencia apunta a optimizar la logística vehicular y peatonal, buscando que la experiencia del hincha al llegar a la Ciudad Deportiva sea más ágil y cómoda.

Tweet placeholder

La delicada situación detrás de las obras

Sin embargo, el ruido de la construcción no logra tapar el problema de fondo. La gestión temporal encabezada por Sergio Costantino, que tiene fecha de vencimiento el próximo 30 de mayo cuando se celebren las elecciones, debe resolver una herencia pesada en el corto plazo: las 14 inhibiciones en FIFA. El pasivo para liberar al club en este mercado de pases asciende a 3.2 millones de dólares, monto que el vocal Jonathan Lirosi aseguró que intentarán abonar para el 11 o 12 de enero con el objetivo de levantar sanciones y poder incorporar refuerzos.

En este contexto de billetera flaca, el entrenador Damián Ayude no anduvo con vueltas. Su pedido a la dirigencia fue de estabilidad: solicitó que se mantenga la base del plantel y que, en caso de vender, sea solo por cláusula de salida. Es bajo esa premisa que el Ciclón negocia con Boca por nombres como Gastón Hernández y Alexis Cuello, al igual que con River por Jhohan Romaña.

Publicidad

Publicidad

Con ese panorama, el club ya definió su agenda de verano: realizará una concentración cerrada del 5 al 10 de enero en La Plata y luego viajará a Uruguay para disputar la Serie Río de la Plata ante Cúcuta y Cerro Porteño.

Datos clave