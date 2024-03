Este martes, en la continuidad de la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional 2024, Barracas Central e Independiente, dos de los principales protagonistas de la parte alta de la tabla de posiciones de la Zona A, se encontraron frente a frente en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Parque de los Patricios.

Y, finalmente, el Guapo y el Rojo terminaron diagramando un espectáculo que tuvo todos los condimentos: golazos, tensión, emotividad y también polémicas. Bajo esa órbita, el compromiso culminó con un divertido empate 2-2 que dejó a ambas escuadras en la lucha por la clasificación hacia la próxima instancia del certamen doméstico.

Matías Giménez Rojas adelantó a la visita y luego puso la igualdad definitiva. En tanto, Siro Rosané y Alexis Domínguez marcaron para los de Alejandro Orfila. Precisamente, el segundo de los mencionados en Barracas Central cometió una durísima infracción sobre Iván Marcone, la cual podría haber terminado en roja. Sin embargo, solamente recibió la tarjeta amarilla.

Como consecuencia de ello, una vez finalizado el partido, Carlos Tevez, director técnico de Independiente, estalló de furia en plena conferencia de prensa. Fundamentalmente por esa acción, aunque lo cierto es que hubo también otras jugadas que desataron fuertes protestas en toda la delegación de los Diablos Rojos de Avellaneda.

“Es muy difícil y muy notorio porque venimos diciendo que Dóvalo con Barracas tiene antecedentes. Estuvo toda la semana esto instalado y viene y te roba igual. Es una locura lo de este tipo. Todavía estamos calientes. Hay que empezar a terminarla porque si no el fútbol argentino así es muy difícil. La de Marcone es roja. Ganando 1-0 y con 10 tipos, el partido te cambia”, comenzó disparando.

“Callarse en esta instancia no me parece justo. Todos los directores técnicos venimos pidiendo solamente una cosa: que no nos caguen. No quiero que me cobren ni bien ni mal, que no nos caguen. Pero como sabíamos que este tipo es de hacer estas cosas… es como que un chorro venga a tu casa y te diga que te va a robar y que después vaya y te robe”, profundizó el Apache.

“Hablé con los jugadores antes del partido, les dije que jugábamos contra 14. Lo sabíamos. Después podemos debatir si Independiente jugó mal, bien, el planteo, pero así es muy difícil. Siempre pido que no me caguen. No quiero que me ayuden. Así me parece que el fútbol argentino está dañado”, completó el entrenador de Independiente.

Encuesta ¿Domínguez debió ser expulsado? ¿Domínguez debió ser expulsado? YA VOTARON 0 PERSONAS

La explicación de Dóvalo y su equipo

“No hay pleno impacto, en el campo se observa un roce de Domínguez con la punta del pie a la canilla de Marcone”, señaló la terna arbitral en diálogo con el periodista de BOLAVIP Germán García Grova.

Toviggino disparó contra Tevez

Pablo Toviggino, mano derecha de “Chiqui” Tapia en AFA, destrozó al entrenador de Independiente: “Como no era tan estudioso en el curso para DT, hay cosas que ve confusas. Él como jugador cometió faltas de cárcel que solo terminaban en amarillas”.