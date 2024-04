El entrenador de Estudiantes no se mostró conforme con el día y la sede del partido, pero sus palabras encontraron respuesta en AFA.

El duelo de semifinales de la Copa de la Liga que protagonizarán Boca y Estudiantes el próximo martes 30 de abril en Córdoba empezó a calentarse desde la previa con declaraciones de Eduardo Domínguez, técnico del equipo platense, que dejaron ver su malestar por la fecha designada y generó respuesta directa desde la Asociación del Fútbol Argentino.

“Nos dejaron en claro que no podemos hablar de los arbitrajes, no podemos hacer pedidos, no se puede hacer nada. Obviamente queremos lo mejor para el espectáculo. Si es el martes, vamos a ir el martes. Si era lunes, iríamos el lunes. Estamos en una semifinal de fútbol argentino, con un gran rival que está creciendo. Pero nosotros vamos a estar a la altura porque vamos a estar preparados”, había señalado el entrenador en conferencia de prensa.

Quien salió al cruce desde AFA, como ya se ha vuelto una costumbre, fue Pablo Toviggino, tesorero de la entidad y mano derecha del presidente Claudio Tapia. “Podés hablar todo lo que quieras de los arbitrajes. Lo hacés, lo hacen y lo seguirán haciendo. ¿Pero pedir? ¿Qué querés pedir? Esa parte no entendí. Si estás llorando de antemano, te condicionás solo. Pensá en tu equipo, que de la designación y organización se ocupa la LPF”.

El malestar que hay en Estudiantes con la fecha programada por el partido con Boca está íntimamente ligada a que sea Córdoba la sede del mismo, por requerir un largo traslado a los hinchas platenses en un día laboral. En relación a la designación arbitral, Nazareno Arasa será el principal responsable de impartir justicia, asistido por Ezequiel Brailovsky y Gabriel Chade. A cargo del VAR estará Fernando Espinoza.

Verón le dio visibilidad al malestar de los hinchas

Juan Sebastián Verón utilizó sus redes sociales para dar mayor visibilidad al malestar que generó entre los hinchas de Estudiantes que la semifinal de la Copa de la Liga ante Boca se haya programado para el martes en la ciudad de Córdoba. Lo hizo reproduciendo el mensaje de una Pincharrata que pone el foco, también, en la situación económica del país.

“El pueblo pincharrata, al igual que el pueblo argentino, hace un esfuerzo económico enorme para llegar a fin de mes. Estamos en un momento en que la realidad económica y laboral no nos permite darnos ciertos gustos. Uno de esos gustos es alentar al equipo de fútbol que llevamos en nuestro corazón. Me hago eco de todos esos hinchas y solicito a quien corresponda considerar pedir cambio de lugar para disputar la semifinal ante Boca. A muchos hinchas se les hace imposible viajar. No sé si será posible pero al menos queremos intentarlo”, se puede leer.

Para que no queden dudas que su pensamiento va en la misma línea, Verón hizo dos acotaciones a lo expresado. “Un mensaje de la realidad” y “sentido común”, escribió al compartir el posteo en cuestión.

¿A qué hora es el partido entre Boca y Estudiantes?

El inicio del partido que Boca y Estudiantes disputarán el próximo martes 30 de abril en el Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba, por las semifinales de la Copa de la Liga, está programado para las 20.00.