"Que no esté mariconeando": el viejo cruce entre Almirón y Milito

Este viernes, Argentinos y Boca protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la fecha de la Liga Profesional. No solo será un encuentro atractivo por lo que proponen ambos equipos, sino también por sus entrenadores. Gabriel Milito y Jorge Almirón se enfrentaron en el pasado y se han sacado chispas.

La anécdota más fuerte entre los dos técnicos nos lleva al año 2016. Por la Copa Sudamericana, el Independiente de Gabi se midió con el Lanús de Jorge, en un duelo que tuvo al Rojo clasificándose con un global de 3 a 0. Al finalizar el partido de vuelta, hubo un fuerte cruce verbal entre los dos.

Un ida y vuelta entre Milito y los futbolistas de Lanús despertó la furia del actual DT de Boca. “No tenés que hablar con los rivales, hay que respetar a los jugadores. Nos ganaron bien, no me voy a quejar de eso. Pero que no esté mariconeando con los rivales”, soltó Almirón. ¡Durísimo!

Después de eso, el actual director técnico de Argentinos, un poco más tranquilo, respondió: “No pasó nada, cosas del fútbol”. Este viernes, volverán a verse las caras en el Diego Armando Maradona. ¿Quién ganará la batalla táctica?