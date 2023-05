Ya pasaron varios días, las aguas se calmaron, salieron las sanciones y todos dieron vuelta la página. Sin embargo, el lío del final del River–Boca sigue dejando tela para cortar. En las últimas horas, apareció un video inédito con una imagen de Sergio Romero y Agustín Palavecino, pero después del tumulto.

El volante del Millonario, con su festejo; y el arquero del Xeneize, con su reacción; fueron los que dieron origen al escándalo del final. Después del pitazo final, el 1 se acercó a hablar con el ex-Platense en buenos términos y todo culminó de la mejor manera.

En las imágenes se lo puede ver al de Boca hablando y al hombre de River escuchando atentamente, incluso aprobando lo que está escuchando. Algo de eso contó Chiquito en la conferencia de prensa posterior al Superclásico: “Ellos con el entrenador anterior lograron que todo el fútbol los respetara, pero no solo porque ganaban partidos o títulos, sino por la conducta que tenían adentro y afuera de la cancha“.

“Estoy arrepentido de lo que hice, creo que generé algo que no había necesidad. No me supe controlar. Fue un error. No es la imagen que queremos dar ni el legado que queremos dejar”, reconoció el de River al día siguiente.