Sin duda alguna, Juan Fernando Quintero es de los mejores futbolistas que Racing posee dentro de su plantel. Tras las partidas de Emiliano Vecchio, Aníbal Moreno y Agustín Ojeda, el colombiano quedó como el futbolista de mayor jerarquía futbolística. Pero su futuro está en duda.

Así como hubo un interés por parte de Al-Ittihad para llevárselo apenas asumió Marcelo Gallardo, a lo largo de las últimas horas apareció un interés por parte de Portland Timbers para que Quintero emigre hacia la MLS y cubra el hueco que dejó Sebastián Blanco, que regresó a San Lorenzo.

Si bien la propuesta de marcharse hacia el fútbol de Arabia Saudita no le movió el piso al ex enganche de River, sobre todo por la falta de competitividad que hay en dicha competencia y no le serviría para dar batalla de cara a la convocatoria para la Copa América, en la dirigencia de Racing saben que el equipo estadounidense puede tentarlo desde otro lado.

Portland Timbers, además de brindarle estabilidad económica y social, a Quintero le acerca la posibilidad de juntarse con varios compatriotas, dado a que Juan David Mosquera, Diego Chará, Santiago Moreno, Yimmi Chará y Dairon Asprilla se encuentran dentro del plantel comandado por el inglés Phil Neville.

Si bien toda esta situación sacudió al mundo Racing, la postura de Juan Fernando Quintero es firme y, por el momento, nadie lo hará declinar su decisión: quiere quedarse en Argentina, dado a que se siente cómodo en el elenco dirigido por Gustavo Costas , además de que los directivos tampoco quieren desprenderse de un futbolista de su jerarquía.

¿Cómo le fue a Juan Fernando Quintero en Racing?

Desde que llegó a Racing, fueron 16 los partidos que Juan Fernando Quintero disputó, donde solamente anotó 5 goles y aportó 2 asistencias.

¿Hasta cuándo tiene contrato Juan Fernando Quintero con Racing?

El vínculo de Juan Fernando Quintero en Racing caducará el 31 de diciembre de 2026.