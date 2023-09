En la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores, Sergio Romero vivió una jornada de sentimientos encontrados. Reconocido hincha fanático de Racing, y producto del semillero académico, a Chiquito le tocó ser héroe de Boca y dejar afuera a los de Fernando Gago por penales en el estadio racinguista.

Luego de este cruce, el propio Romero manifestó que se sentía feliz por avanzar a semifinales de la Libertadores con Boca, pero a su vez triste por los silbidos recibidos en el equipo de sus amores. En paralelo, también contó que en Racing no se portaron bien a nivel dirigencial con él.

Hace escasos días, Chiquito comentó nuevamente que, cuando se encontraba sin club, se entrenaba en Racing pero que no tenía relación con los dirigentes. En diálogo con ESPN, el arquero de Boca soltó: “Soy un agradecido a Racing porque me abrió las puertas del predio para que entrene libre. No quiero caer mal, pero a mi no me vinieron ni a decir hola. La gente que trabajaba ahí sí, pero ningún dirigente vino siquiera a darme un beso“.

Ahora, a pocas semanas de lo sucedido por la Libertadores, desde la Academia tomaron otra decisión que seguramente no le caerá bien a Romero, ya que según reveló el medio “Doble Amarilla”, el club de Avellaneda retiró el cartel que está a su nombre en una cancha del predio Tita Mattiussi, el cual se encuentra allí debido a una donación del propio arquero para mejorar las instalaciones de los juveniles.

El medio aclara que en Racing alegan que el retiro de este cartel conmemorativo se retiró de la misma manera que se quitarán los restantes del predio para una renovación. Días atrás, desde Independiente habían soltado una chicana respecto a este cartel, por lo que esta decisión de retirarlo no deja de llamar la atención.

¿Hasta cuándo tiene contrato Chiquito Romero en Boca?

Sergio Romero posee contrato vigente en el Xeneize hasta diciembre de 2024.

¿Cuántos penales atajó Chiquito Romero en Boca?

Entre tandas de penales y tiros desde la pena máxima en los 90 minutos, Sergio Romero atajó 10 remates desde los doce pasos sobre los 19 que le ejecutaron, teniendo un promedio superior a 50% de efectividad.