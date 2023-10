A lo largo de las últimas semanas, desde el grupo de scouting que posee Real Madrid, el cual está encabezado por Juni Calafat, comenzaron a prestarle muchísima atención a la gran figura que tiene Boca: Valentín Barco.

Los grandes desempeños que mantuvo en el último tiempo provocaron que el Merengue se sumara a los clubes interesados en el Colo, como así ya aparecen Borussia Dortmund, Manchester City, AC Milán y Juventus.

Si bien todavía no hubo ninguna oferta formal más que la rechazada por el propio Barco, quien se negó a marcharse hacia Brighton and Hove Albion, en el elenco español no solo mantienen sus ojos puestos en la joya del Xeneize.

El fútbol argentino, a lo largo de toda su historia, ha logrado capitalizar a sus juveniles, que en su mayoría dieron que hablar en el Viejo Continente. Y ahora, desde Real Madrid también piensan en otro futbolista, por lo que podría llevarse a los grandes talentos de la Copa de la Liga Profesional.

A pesar de que no está en un buen momento por el presente de Vélez Sarsfield, Gianluca Prestianni posee muchísimas cualidades que despiertan el interés en Florentino Pérez, pero sobre todo en Calafat , que viene siguiendo muy de cerca al extremo de 17 años.

En el último mercado de pases, fue Benfica quien estuvo muy cerca de concretar una operación con Prestianni y Vélez Sarsfield, el club que lo vio nacer futbolísticamente. Sin embargo, por ser menor de edad, el reglamento de FIFA no le permitió a los portugueses comprar al futbolista. Pero prometieron volver a buscarlo cuando cumpliera los 18 años, algo que también le ocurrió a Real Madrid con Endrick Felipe, el delantero de Palmeiras. ¿Se irán a España con el Colo Barco?

¿De cuánto es la cláusula de rescisión que posee Gianluca Prestianni?

Con un contrato que lo une a Vélez Sarsfield hasta diciembre del 2024, la cláusula de rescisión que posee Gianluca Prestianni es de 12 millones de euros.

¿Cuántos partidos disputó Gianluca Prestianni en Primera División?

Desde que debutó con la camiseta de Vélez Sarsfield, fueron 37 los partidos que disputó Gianluca Prestianni. Y convirtió 3 goles, además de brindar una asistencia.

¿De cuánto es la cláusula de Valentín Barco?

En su última actualización de vínculo, el Colo Barco firmó hasta finales de 2024 con una cláusula de apenas 10 millones de dólares. Por eso mismo, Boca busca negociar otra renovación, pero no es para nada sencillo.