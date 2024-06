Una vez más, el mundo Racing encendió las alarmas por lo que puede ocurrir con el futuro de Roger Martínez. El delantero colombiano de 29 años que regresó de la mano de Fernando Gago no logró asentarse como titular indiscutido, ya que las lesiones musculares lo marginaron de las canchas. Ya con el arribo de Gustavo Costas arrancó desde el minuto cero, pero el rendimiento de Adrián Martínez lo relegó.

Durante los últimos días, el oriundo de Cartagena mantuvo un diálogo con Costas, a quien le expresó su deseo de cambiar de aire si es que no logra tener mayor continuidad (NdR: lleva 18 partidos y 8 goles en el año, junto a 730 minutos en cancha), y una vez más apareció el interés de Boca, que lo buscó cuando aún jugaba en México.

El Xeneize no es el único que desea tener a Martínez, sino que también hace algunos días se metió en el radar de Atlético Nacional, que ya incorporó a Edwin Cardona. Y según notificó el periodista Felipe Sierra, quien se especializa en el mercado de pases del fútbol colombiano, desde el cuadro de Medellín gestionan “una inversión de la empresa privada para hacerle la oferta al delantero de Racing”.

Por el momento, al club de Avellaneda no le llegó ninguna propuesta formal por el ariete con pasado en Club América. Y el propio entrenador dejó en claro lo que piensa de la posible salida: “Ojalá que Roger Martínez no se vaya a Boca. Estuvo mucho tiempo lesionado, pero a mí me encanta”, expresó Costas en diálogo con ESPN. Incluso, los dirigentes pretenden que haya una suma de dinero en el medio para dejarlo ir. De lo contrario continuará en la institución hasta que cumpla su contrato.

Gustavo Costas quiere que Roger Martínez se quede en Racing.

¿Hasta cuándo tiene contrato Roger Martínez con Racing?

Roger Martínez posee un vínculo que lo une a Racing hasta el 31 de diciembre de 2024, y hasta el momento desde la dirigencia que lidera Víctor Blanco no se comunicaron con su representante para prolongar su estadía.