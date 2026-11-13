Salieron a la luz las amenazas del cuerpo técnico de Defensa y Justicia a los árbitros del partido con Boca

El Gráfico dio a conocer el informe de Sebastián Zunino que terminó beneficiando a Independiente en la tabla anual.

“Hay que matarlos a ustedes”, estas fueron las palabras de Gino Claudio Navone -integranet del cuerpo técnico de Defensa y Justicia– contra los árbitros del partido ante Boca Juniors en la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026.

Así lo indica el informe de Sebastián Zunino que dio a conocer El Gráfico. “Son unos hijos de p…, hay que matarlos a ustedes, corruptos”, fue la frase completa de Navone. Por su parte, Gustavo Sikan -también del Halcón de Varela- habría manifestado: “Son unos ladrones, chorros”.

Las sanciones del informe de Sebastián Zunino (Foto. El Gráfico)

En la misma línea, Gastón Machín también fue notificado en el informe, con el agravante de que este último llegó a propinarle un empujón a Zunino. “Corrupto, ladrón, le regalan a Boca, son unos hijos de p…”, fueron sus palabras según el informe. Por último, Gastón Saccani también fue acusado de insultar a los árbitros con la frase: “Son unos hijos de p…, cag…, siempre lo mismo”.

Todos ellos recibieron una sanción de un partido o, de lo contrario, abonar una multa de $1.050.000 pesos. Además, Defensa y Justicia sufrió la resta de 20 puntos en la tabla de fair play, motivo por el cual quedará por debajo de Independiente en la tabla anual.

Qué necesita Independiente para clasificar a la Copa Sudamericana

Que el campeón del Clausura sea alguno de los 10 primeros de la tabla anual

Que Boca gane la Copa Argentina o la Copa Sudamericana

Que Estudiantes gane la Copa Libertadores

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En síntesis