Después de haber concretado el regreso de Sebastián Blanco, los dirigentes de San Lorenzo están buscando la manera de destrabar una operación para quedarse con un jugador de River y así jerarquizar el plantel para el 2024, ya que Rubén Darío Insúa apostará todo a la CONMEBOL Libertadores.

En un principio, desde el Bajo Flores fueron detrás de los pasos de Agustín Palavecino. Y si bien no se pudieron poner de acuerdo con River, Martín Demichelis le dio rodaje. Pero el que atraviesa una situación completamente diferente es Cristian Ferreira, quien tras retornar de su préstamo en Newell’s Old Boys ni siquiera viajó a la pretemporada en Estados Unidos.

San Lorenzo quiere reforzar su mediocampo, por lo que pretende a Ferreira. Y en las últimas horas, Marcelo Moretti elevó una propuesta formal para tenerlo por un año a préstamo sin opción de compra, aunque con la posibilidad de renovarlo por una temporada más. Y en el Millonario no cayó bien, por lo que declinaron esa posibilidad.

Más allá de que los directivos de River no cortaron las negociaciones, esperan que desde San Lorenzo mejoren las condiciones, al menos con una opción de compra, algo que fue impuesto en el último contrato que Cristian Ferreira tuvo con Newell’s Old Boys, aunque no fue ejecutada por la difícil situación económica de los rosarinos. ¿Será refuerzo de Insúa?

Las estadísticas de Cristian Ferreira desde que debutó en River

El mediocampista de 24 años disputó 117 partidos como profesional, donde convirtió 14 goles y aportó 9 asistencias. Además, a Cristian Ferreira lo amonestaron en 20 ocasiones y solamente recibió 1 expulsión.

¿Cuánto le pidió River a Newell’s por Cristian Ferreira?

Más allá de que Newell’s no ejecutó la opción de compra por Cristian Ferreira, desde River habían solicitado un total de 2 millones de dólares. ¿Será el mismo importe para San Lorenzo?