San Lorenzo es uno de los equipos que más activos se mostró en este mercado de pases en cuanto a llegadas y salidas. La última gran buena noticia para el Ciclón es la llegada de un viejo conocido, de gran carrera en la MLS. Se trata de Sebastián Blanco, quien vuelve al club tras casi siete años en Portland Timbers.

El técnico Rubén Darío Insúa había adelantado en las últimas horas que había un “principio de acuerdo” para el arribo de Blanco. Finalmente, el periodista Leandro Alves informó que el mediocampista ofensivo es nuevo refuerzo de San Lorenzo para esta temporada.

Blanco, de 35 años, llegará a Argentina el próximo viernes y, a partir de la próxima semana, se sumará a los entrenamientos del conjunto de Boedo. Así, concretará su regreso al fútbol argentino y al club en donde brilló entre los años 2015 y 2017.

Sebastián Blanco, un refuerzo que aportará experiencia para el plantel de San Lorenzo

La llegada de Sebastián Blanco es una buena noticia para San Lorenzo, que lo trae en condición de libre luego de terminar su contrato con Portland Timbers. Precisamente, en 2017, había salido del Ciclón al conjunto del estado de Oregon a cambio de 5 millones de dólares. En ese equipo estadounidense, fue campeón de la MLS en 2020.

Ahora, Blanco vuelve a San Lorenzo como un jugador más maduro y experimentado, características que le dará al plantel de Insúa. El propio entrenador deberá encontrarle su lugar en su once titular. No será una tarea fácil debido a las características del ex Lanús y West Bromwich.

Insúa lo piensa como un posible extremo por izquierda, ya que no le ve como un jugador a posicionar al lado del “5”. Aunque, Blanco es un futbolista con más tenencia de pelota y cerebral.

San Lorenzo no se retira del mercado

Es que, más allá de la llegada de Blanco, los dirigentes del ‘Santo’ quieren cumplirle a Rubén Darío Insúa y quieren cerrar la llegada de otro volante ofensivo. En este sentido, hay dos nombres que han sonado en las últimas horas: Cristian Ferreira y Matías Reali.

Por el jugador de River, el Ciclón ofreció un préstamo por una temporada con opción de compra, pero la intención del ‘Millonario’ es venderlo de una vez. Su buena temporada con Newell’s y un partido ante San Lorenzo donde la rompió, hicieron que Insúa pida por su llegada. En el caso del futbolista de Independiente Rivadavia, su salida es difícil, ya que la dirigencia lo quiere retener.

Los refuerzos que sumó San Lorenzo

Por el momento, el ‘Ciclón’ confirmó las llegadas de Cristian Tarragona (Gimnasia), Eric Remedi (Banfield), Jhojan Romaña (Olimpia de Paraguay), Nicolás ‘Carnicero’ Hernández (Inter de Porto Alegre) y la mencionada de Sebastián Blanco (Portland Timbers). En tanto, lograron retener a Facundo Altamirano (Banfield).

