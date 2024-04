Luego de lo que fue el empate 0 a 0 ante Central Córdoba de Santiago del Estero por la última fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional, y de la negativa del argentino Nicolás Larcamón, la dirigencia de San Lorenzo volvió a trabajar en búsqueda de su nuevo entrenador.

Ahora, hicieron el intento por un ex futbolista que es ídolo de Boca, y que también fue entrenador del elenco de la Ribera, donde logró varios títulos a nivel local, pero nuevamente la propuesta fue desestimada, por lo que deberán seguir buscando al reemplazante de Rubén Darío Insúa de cara a la segunda parte del año.

Según lo informado por el periodista de ESPN, Martín Costa, Marcelo Moretti, el presidente del Ciclón, llamó a Guillermo Barros Schelotto. Luego de una extensa charla, el Mellizo terminó rechazando la propuesta porque creía que no era el momento y además porque está esperando otros ofrecimientos.

Guillermo, que pasó por Boca entre las temporadas 2016 y 2018, se encuentra sin trabajo desde el 2023, luego de su etapa en la Selección de Paraguay, en donde fue despedido tras no lograr clasificar al Mundial de Qatar 2022, sumado a un mal arranque en las Eliminatorias rumbo a México, Estados Unidos y Canadá 2026.

De esta manera, teniendo en cuenta que también Gabriel Heinze declinó la propuesta, los dirigentes de San Lorenzo siguen buscando al próximo entrenador, con la idea de que debute a fines de abril, cuando el Ciclón visite a Liverpool de Uruguay por la tercera fecha del Grupo F de la Copa CONMEBOL Libertadores.

Romagnoli se postuló para ser el entrenador de San Lorenzo

En conferencia de prensa tras el empate ante el Ferroviario, Leandro Romagnoli, entrenador de la Reserva de San Lorenzo y que de manera interina se hizo cargo del primer equipo, expresó públicamente su deseo de ser ratificado en el cargo de cara a lo que queda de la temporada.

“La ilusión de dirigir a San Lorenzo siempre está. Estoy cómodo en la Reserva, me dejan trabajar tranquilo y estoy sumando experiencia. Cuando estaba Rubén (Insua) pensaba en que en algún momento me iba a tocar dirigir a San Lorenzo, pero no estoy desesperado”, comenzó explicando.

Y agregó: “Sé que están buscando entrenador. No sé si este puede ser el último partido o me tocará dirigir el próximo. Estoy acá para ayudar. Orti y Marcelo Moretti me dirán como sigo. Eso lo van a decidir ellos”.