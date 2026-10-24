San Lorenzo 0-0 Newell’s EN VIVO vía TNT Sports por el Torneo Clausura: minuto a minuto

En el Nuevo Gasómetro, el Ciclón y la Lepra se miden por la fecha 14 del Grupo A.

Por la fecha 14 del Grupo A del Torneo Clausura, en el Nuevo Gasómetro San Lorenzo y Newell’s se miden en un duelo clave pensando en la clasificación a octavos de final. El partido comienza a las 19.15, será dirigido por Luis Lobo Medina y podrá verse a través de TNT Sports.

El Ciclón, viene de vencer a Estudiantes en La Plata como visitante y para este partido Rubén Darío Insúa recupera a una pieza clave, ya que podrá contar nuevamente con Alexis Cuello, quien cumplió con una fecha de suspensión, por lo que volverá a ser titular.

Newell’s, por su parte, le ganó a Central Córdoba en su última presentación en condición de local. De cara a este duelo, su entrenador, Frank Darío Kudelka, solo realiza un cambio, con el ingreso de Luca Regiardo en lugar de Rodrigo Herrera en la mitad de la cancha.

San Lorenzo vs. Newell’s por el Torneo Clausura: minuto a minuto

Las formaciones del partido