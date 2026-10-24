San Lorenzo 0-0 Newell’s EN VIVO vía TNT Sports por el Torneo Clausura: minuto a minuto

Por la fecha 14 del Grupo A del Torneo Clausura, en el Nuevo Gasómetro San Lorenzo y Newell’s se miden en un duelo clave pensando en la clasificación a octavos de final. El partido comienza a las 19.15, será dirigido por Luis Lobo Medina y podrá verse a través de TNT Sports.
El Ciclón, viene de vencer a Estudiantes en La Plata como visitante y para este partido Rubén Darío Insúa recupera a una pieza clave, ya que podrá contar nuevamente con Alexis Cuello, quien cumplió con una fecha de suspensión, por lo que volverá a ser titular.
Newell’s, por su parte, le ganó a Central Córdoba en su última presentación en condición de local. De cara a este duelo, su entrenador, Frank Darío Kudelka, solo realiza un cambio, con el ingreso de Luca Regiardo en lugar de Rodrigo Herrera en la mitad de la cancha.