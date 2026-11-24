Todo lo que el hincha de San Lorenzo tiene que saber este martes 24 de noviembre de 2026: el mensaje de Marcelo Culotta a los hinchas, la chance de vender a Facundo Gulli y por qué se cayó la chance de sumar a Junior Marabel.

Culotta les habló a los hinchas sobre la crisis económica

Marcelo Culotta se refirió a la situación institucional que atraviesa San Lorenzo, marcada por atrasos salariales, asambleas extraordinarias y rumores sobre una posible convocatoria de acreedores. El presidente, que asumió el 5 de junio para completar el mandato hasta diciembre de 2027, buscó llevar tranquilidad y remarcó que “seguimos trabajando por San Lorenzo a diario”.

El dirigente pidió que la gente sea “consciente” de que el club “cuenta con los recursos que cuenta”, más allá de lo que se pueda generar desde la gestión actual. También habló de un 2027 que espera sea próspero, sobre todo en lo económico financiero y en la tesorería, donde todavía quedan por resolver embargos, inhibiciones y juicios.

Facundo Gulli, en la mira de clubes del exterior para hacer caja

La necesidad de generar ingresos frescos llevó a la dirigencia a analizar posibles ventas de cara al próximo mercado. Además de la salida de Alexis Cuello, seguida por Atlanta United, apareció el nombre de Facundo Gulli, volante ofensivo de 21 años y una de las piezas más valiosas del plantel de Rubén Darío Insua.

Por el momento no llegó ninguna oferta formal, aunque el juvenil despertó interés en el fútbol brasileño, entre ellos el Vasco da Gama. Gulli tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2028 y una cláusula de rescisión de 20 millones de dólares, y acumula 51 partidos y tres goles en la Primera del Ciclón.

Se cayó la posibilidad de sumar a Junior Marabel

Ante la salida de Rodrigo Auzmendi y el interés por Cuello en la MLS, San Lorenzo había activado la búsqueda de un delantero y sonó el nombre de Junior Marabel, goleador paraguayo de Sarmiento que cerró el año con 14 tantos y quedó como el segundo máximo artillero del 2026.

Publicidad

Sin embargo, su representante, Juan Cruz Oller, descartó la chance por los problemas económicos del club: “San Lorenzo no puede costear la llegada de Marabel”, según indicó en Equipo Desafío Radio. Oller también adelantó que su objetivo es llegar a la presidencia del club.

Los últimos 5 partidos de San Lorenzo

Fecha Partido Competencia 06/11 San Lorenzo 0-2 Platense Liga Profesional 31/10 Vélez 2-2 San Lorenzo Liga Profesional 24/10 San Lorenzo 0-0 Newell’s Old Boys Liga Profesional 18/10 Estudiantes 1-2 San Lorenzo Liga Profesional 11/10 San Lorenzo 1-0 Deportivo Riestra Liga Profesional

Datos clave

Culotta pidió a los hinchas ser conscientes de los recursos del club y proyectó un 2027 próspero en lo económico financiero.

Facundo Gulli, con cláusula de 20 millones de dólares, aparece como alternativa de venta para generar ingresos, con interés del Vasco da Gama.

El representante de Junior Marabel descartó su llegada a San Lorenzo por la falta de recursos para costear el fichaje.