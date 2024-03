Tras la primera definición de la Justicia tucumana contra los jugadores de Vélez Sarsfield, José Ignacio Florentín, Braian Cufré, Abiel Osorio y Sebastián Sosa, por el caso de abuso sexual a una joven de 24 años, el arquero uruguayo saldrá en libertad. Tras acatar la decisión de la jueza de la causa, pagará la caución de 50 millones de pesos y se podrá retirar a su domicilio en Buenos Aires.

En las últimas horas, la jueza Julieta Casas había desestimado el pedido de impugnación que hicieron las defensas de los jugadores de Vélez ante el primer fallo de la Justicia tucumana. De esta forma, Florentín, Cufré y Osorio deberán cumplir con la prisión preventiva domiciliaria en Tucumán por los próximos 90 días. En tanto, Sosa se libró de la detención y esperará el juicio oral en libertad.

Tal como informaron varios medios, como TN, Sosa pagó la caución impuesta por la jueza Eliana Gómez Moreira de 50 millones de pesos. De esta forma, dejará el edificio del fuero penal de Tribunales de Tucumán en horas del mediodía de este miércoles 27 de marzo.

El uruguayo, quien estuvo acompañado por su esposa Stephanie Correa y algunos otros familiares, dejará Tucumán en las próximas horas y volverá a su domicilio de Buenos Aires. Sin embargo, deberá presentarse cada 15 días ante la Justicia tucumana como parte de la continuidad de la investigación y el caso de abuso sexual denunciado por la joven de 24 años.

¿Qué cargo le imputaron a Sebastián Sosa por el caso de abuso sexual en Tucumán?

La fiscal del caso, Eugenia Posse, había imputado a Sebastián Sosa como “partícipe secundario” de abuso sexual agravado. Las penas que corresponden a los culpables por esta carátula van desde los 8 hasta los 20 años. Sin embargo, el uruguayo, por el grado de su participación, podría sufrir como mucho una condena de un tercio de la pena máxima, es decir de 6 años y cuatro meses.

Por su parte, sus compañeros, Braian Cufré y José Florentín afrontan el cargo de abuso sexual agravado por la participación de dos o más personas como coautores, por lo que podrían sufrir una pena máxima de 20 años. En tanto, Abiel Osorio fue acusado formalmente de abuso sexual simple y, en caso de ser encontrado culpable, recibiría un castigo de 4 años de cárcel como mucho.

La declaración de Sebastián Sosa sobre lo ocurrido la noche del hecho denunciado

En las últimas horas, trascendieron los testimonios de los cuatro jugadores de Vélez involucrados y denunciados en este caso de abuso sexual. Sebastián Sosa fue quien contactó a la víctima a través de mensajes de Instagram y WhatsApp para tener un encuentro en el hotel Hilton de San Miguel de Tucumán.

Esto fue confirmado por el arquero uruguayo, quien también detalló qué es lo que hizo supuestamente en la habitación 407 con la víctima. “Yo estaba en otra onda, en otro ambiente. Era el que ponía la música, mientras tanto me hablaba con mi señora, que estaba en un cumpleaños. Entonces, era un ida y vuelta de mensajes con ella. No estaba prestando atención a lo que ellos conversaban, aunque participaba de alguna que otra charla. Estuvimos así una hora y media“, contó.

Luego, contó que la joven le pidió ducharse. “Ella me pide para bañarse a lo que yo le digo que no había ningún problema, porque no veía nada extraño en esa situación“, relató. Y agregó: “Cuando sale estaba en corpiño. En ningún momento la vi incómoda, es por eso que yo le digo por mensaje que siempre la vi bien (esto, según los mensajes que compartió con ella)“.

Por último, Sebastián Sosa aseguró que “estaba con sueño y tenía ganas de dormir“. Luego, según su relato, sólo recuerda despertar porque escuchó “conversaciones“. “Volteo a mirar y no había nadie. Seguí durmiendo hasta que ella vino y alumbró buscando su ropa“, dijo sobre lo sucedido aquella noche en la habitación de hotel.

“Toda esta situación me descoloca porque no esperaba vivir esto, no me parece tener que estar viviendo esto solo por hacerle una invitación a una persona a que venga a tomar algo, me parece que es demasiado lo que está viviendo uno solo por invitar a alguien a tomar, por una simple invitación con un mensaje. Nunca intenté engañarla, nunca le dije que la llamaba para una entrevista, nunca intenté presionarla, están clarísimas las conversaciones en los chats“, fue todo lo que declaró ante la Justicia.