Los jugadores de Vélez Sarsfield, Abiel Osorio, Braian Cufré y José Florentín, deberán cumplir arresto domiciliario de forma preventiva y usar tobillera electrónica por 90 días en el marco del caso de abuso sexual contra una joven de 24 años en Tucumán. Por su parte, Sebastián Sosa quedará en libertad previo pago de fianza a la espera del juicio oral. La decisión la tomó la jueza del caso, Eliana Gómez Moreira, luego de una Audiencia de más de diez horas. Además, se detallaron los delitos por los que están imputados.

La situación de los jugadores se complica cada vez más tras esta nueva decisión de la Justicia de Tucumán. Osorio, Cufré y Florentín deberán cumplir con prisión domiciliaria hasta el momento del juicio por el caso de abuso sexual contra una mujer de 24 años en el hotel Hilton de San Miguel de Tucumán. Por su parte, Sosa también forma parte de la acusación, pero al ser partícipe secundario, logró la libertad a diferencia de sus compañeros, aunque deberá pagar una fianza de 50 mil dólares.

La decisión de la jueza Eliana Gómez Moreira se produjo pasada la medianoche, entrando en las primeras horas del jueves 21 de marzo, luego de una Audiencia de más de 10 horas de duración. En dicho procedimiento, se llevaron a cabo las declaraciones de los acusados, la presentación de pruebas y la lectura de las acusaciones formales de parte de la Fiscalía, además de la lectura de las medidas cautelares contra los jugadores.

Sosa, Cufré, Osorio y Florentín permanecieron desde el pasado lunes 20 de marzo en el edificio del fuero penal de los Tribunales de Tucumán debido a la decisión de la jueza de aprehenderlos hasta esta Audiencia, La medida se tomó luego de que la joven periodista deportiva de 24 años fue sometida al procedimiento de la Cámara Gesell.

¿De qué delitos se los acusa a cada jugador de Vélez Sarsfield?

La fiscala Eugenia Posse mantuvo las acusaciones para los futbolistas de Vélez Sarsfield, de acuerdo a La Gaceta de Tucumán. A Braian Cufré y José Florentín se les acusa de abuso sexual agravado por la participación de dos o más personas, la cual podría llevar una condena de 8 a 20 años. La misma carátula corre para el uruguayo Sebastián Sosa, aunque se lo considere como “partícipe secundario”, lo que le daría un tercio de la condena antes mencionada. En tanto, Abiel Osorio fue imputado de abuso sexual simple, que podría dejarlo en prisión hasta 4 años.

En tanto, con la definición de la jueza Gómez Moreira, Cufré, Florentín y Osorio deberán permanecer detenidos de forma preventiva y domiciliaria con uso de tobillera electrónica por los próximos 90 días (tres meses). Luego de cumplido ese plazo y a la espera de la fecha del juicio oral, la jueza deberá determinar si continúan con el arresto o quedan en libertad.

El abogado de Cufré y Osorio, José María Molina, en declaraciones a la prensa, aseguró que “van a impugnar la decisión de la jueza“. Consideró que sus defendidos no deben pasar por la detención preventiva a la espera del juicio, ya que no hay argumentos para ello.

Por su parte, Sosa quedó en libertad, a pesar de seguir siendo investigado por el caso de abuso sexual. Deberá pagar una fianza de 50 mil dólares para poder gozar del privilegio y deberá presentarse cada 15 días en la Unidad Fiscal de San Miguel de Tucumán. No podrá salir del país, cumpliendo con el pedido que había elevado la fiscala Posse hace algunos días.

¿Hubo un quinto jugador de Vélez Sarsfield involucrado?

Durante la Audiencia, en medio de las declaraciones de los cuatro futbolistas acusados, se presentaron pruebas fílmicas. En uno de los videos, según reporta el citado medio, se muestra a un quinto futbolista que estuvo en la habitación cuando la víctima llegó. Sin embargo, éste salió minutos después del ingreso de la joven, es decir, antes del abuso.

La prueba de video, con la presencia de este quinto jugador, busca desacreditar la declaración de la víctima, quien había asegurado que hubo sólo cuatro jugadores cuando llegó a la mencionada habitación del hotel. No trascendió el nombre del mencionado futbolista.

Los detalles del caso de abuso sexual contra los cuatro jugadores de Vélez Sarsfield

El caso de abuso sexual contra los cuatro jugadores de Vélez Sarsfield se conoció públicamente el jueves 7 de marzo tras la denuncia realizada por una mujer tucumana de 24 años. Se trata de un hecho ocurrido durante la madrugada del domingo 3 de marzo en el hotel Hilton de San Miguel de Tucumán. El plantel del Fortín estuvo concentrado en dicho lugar luego de su partido ante Atlético Tucumán (sábado 2 de marzo, empate sin goles).

De acuerdo a la denuncia interpuesta por esta joven, Sebastián Sosa, Abiel Osorio, Braian Cufré y José Florentín abusaron sexualmente de ella en la habitación 407 del hotel Hilton. Una vez conocido el caso, la abogada de la víctima, la doctora Patricia Neme, pidió la pena máxima para los acusados, es decir, 20 años de cárcel por este hecho, según reveló a diferentes medios de comunicación.

Precisamente, los primeros detalles del caso se conocieron mediante la propia letrada. Según contó, la joven fue contactada por Sosa, luego de que éste hizo contacto con ella durante la salida del estadio Monumental José Fierro, es decir, tras el partido ante Atlético Tucumán. “Le hacía caritas desde el micro“, reveló Neme.

Luego de contactarla a través de mensajes de Instagram y WhatsApp, la joven de 24 años se presentó en el hotel Hilton, entrando por el casino y llegó hasta a la habitación 407 donde se encontró, primero con Sosa, y luego con los otros tres jugadores de Vélez, Osorio, Cufré y Florentín.

“Primero, comenzaron a tomar cerveza, luego dice que le invitaron Fernet en un termo Stanley y que, de ahí, ella se empezó a sentir mareada. Calculamos que alguna sustancia química o algo tenía este termo“, comentó Neme. “Ella comenzó a sentirse mal, se acostó y en instantes que ella tiene de lucidez, por momentos, recuerda sacarlos a los jugadores y decirles ‘por qué le hacían eso’“, denunció.

“La dejaron sola en un momento en la habitación dos de los jugadores, después vino el ataque de un tercero. Creo que los primeros abusadores fueron al casino después, según el relato de la víctima. Y ella en un momento de lucidez, toda lastimada, logró llamar a un Uber y se fue a su casa un poco antes de las 6 de la mañana en una situación dramática, porque estaba ensangrentada entera, tuvo que ponerse otra ropa“, detalló la abogada.

Tras el hecho y diferentes declaraciones de los abogados defensores de los jugadores de Vélez, trascendieron los chats de WhatsApp que mantuvieron Sosa y la víctima antes y después del hecho denunciado. En dichos mensajes, se comprobó cómo el arquero del Fortín arregló el encuentro con la mujer, sumando también a sus compañeros denunciados.

Según revelan los chats, la víctima le contó a Sosa todo lo que recordó de aquella noche después del hecho ya consumado, confirmando el abuso sexual. Aunque, según palabras de ella, el arquero “se quedó dormido“ y no supo del acto de parte de sus compañeros. “Se fue a la mier**. Eso no se le hace a una mujer (…) Me agarraron entre los tres, uno por abajo de la cama y otro de parado. Fue terrible“, detalló en un mensaje.

“Estaba totalmente perdida. Me levanté y me cayó sangre por los tobillos. Tuve que ducharme. La cama con sangre. Encima después de todo lo que me hacen, me dejan plata. ¿Qué se pensaron, que me podían hacer lo que querían por esa miseria? Ni por una millonada“, fue uno de los mensajes de la víctima a Sosa.

Luego de un par de mensajes más, la mujer cortó el contacto con el arquero uruguayo. Días después, salió la denuncia ya conocida y por la cual fueron detenidos los futbolistas.

Las decisiones que tomó Vélez Sarsfield con los futbolistas

Una vez que trascendió el caso de abuso sexual contra los jugadores, Vélez Sarsfield activó su protocolo por este tipo de hechos de género. Inmediatamente, los jugadores fueron separados del plantel profesional. Una medida que se efectúa de inmediato una vez trascendida la denuncia. Los jugadores, en tanto, sólo podrán volver al grupo una vez que se aclare su situación ante la Justicia.

A su vez, el conjunto de Liniers, una vez trascendido que los jugadores fueron aprehendidos tras la Cámara Gesell a la joven, suspendió sus respectivos contratos.