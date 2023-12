A cuatro meses del comienzo de su ciclo como entrenador de Independiente, Carlos Tevez se prepara para iniciar el 2024 con el club. El exdelantero afronta su segundo trabajo como director técnico y busca mejorar lo hecho con el Rojo en su primer puñado de partidos.

El Apache cosechó poco más del 57% de los puntos en el último semestre en un total de 14 encuentros dirigidos. Fueron 6 triunfos, 6 empates y 2 derrotas. Ahora, aprovechando el mercado de pases de verano, mete mano en el equipo buscando seleccionar a un plantel a la medida de sus ideas de cara al próximo año.

Entre las grandes decisiones que tomó el DT por estos días se destaca el rechazo a Silvio Romero. El experimentado delantero debía volver a Independiente tras su préstamo en Fortaleza, pero el exentrenador de Rosario Central no lo tendrá en cuenta, terminando así con su ciclo en el club de Avellaneda.

El contrato del atacante iba hasta diciembre de 2024, pero se confirmó que no continuará en el Rey de Copas para completarlo. En los últimas días se conoció que está en negociaciones avanzadas con otro equipo del fútbol argentino: Instituto de Córdoba.

“Se analizó la vuelta a Independiente, pero me parece que Tevez busca otra cosa. No hablé con él, pero me parece que juega con delanteros de otras características. No hubo reciprocidad para la vuelta. Toda mi familia sigue apoyando al club sin rencores“, fueron las palabras de Romero a Radio La Red para explicar por qué no continuará en el club.

Instituto espera por Silvio Romero

El conjunto cordobés negocia para repatriar al goleador, que es hincha de la Gloria e inició su camino en el fútbol allí. Romero disputó los primeros cinco años de su carrera en Instituto, anotando 25 goles en los 95 partidos que afrontó, en primera y en la B Nacional.

¿Cómo le fue a Silvio Romero en Fortaleza?

Durante los últimos dos años, el delantero vistió los colores del club del norte de Brasil, que decidió no pagar la cláusula de rescisión de 1.2 millones para quedarse con su pase. En Fortaleza disputó 99 encuentros y gritó en 23 oportunidades.

A nivel títulos, levantó tres títulos regionales y estuvo muy cerca de sumar uno de los más preciados a nivel internacional. Es que, este año, el Tricolor de Acero cayó en la final de la Copa Sudamericana y el argentino ingresó en el tiempo suplementario, aunque no pudo evitar la derrota en manos de Liga de Quito por penales.