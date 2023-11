Carlos Tevez le cambió la cara por completo a Independiente y el hincha disfrutará una Navidad en paz, sabiendo que no hay riesgo de descenso este año. No obstante, el Rojo sigue en carrera en la Copa de la Liga y se ilusiona con los tiempos venideros.

Este domingo, desde TyC Sports dieron nuevos detalles del proyecto futbolístico que liderará el Apache como DT en la próxima temporada e dieron a conocer al primer jugador que le bajarán el pulgar ni bien vuelva al club de Avellaneda: Silvio Romero, hoy a préstamo en Fortaleza.

“Silvio Romero no será tenido en cuenta por Carlos Tevez cuando el delantero de 35 años regrese en enero de su préstamo en Fortaleza. La dirigencia de Independiente ya analiza diferentes alternativas, pero buscaría rescindirle el contrato”, escribió el reconocido portal deportivo a través de sus redes sociales.

¿Cómo fue el 2023 de Silvio Romero?

La temporada para el ex Lanús había comenzado fenomenal. Fortaleza pisó fuerte en la CONMEBOL Sudamericana y Romero demostró toda su vigencia convirtiendo tres goles en la fase de grupos, uno a Estudiantes de Mérida y dos ni más ni menos que a San Lorenzo. A esos tres tantos hay que sumarle dos nuevos aportes a la red por Brasileirao.

Sin embargo, pese a no haber perdido tiempo de juego, el impacto de gol de Silvio Romero fue decayendo con el paso de las semanas. Su último tanto oficial con el Leao data desde el 25 de mayo de este año vs. Vasco Da Gama y ya pasaron casi seis meses desde entonces. Una de las sequías más difíciles de su carrera en los últimos años. Ahora, con su salida de Fortaleza prácticamente confirmada, no se sabe en qué club jugará el delantero en 2024.

¿Es un error que Tevez no permita la vuelta de Silvio Romero?

Si hay algo que no le faltó a Independiente durante gran parte del último semestre del año es el gol. Martín Cauteruccio lleva 12 goles en la actual temporada y lidera al Rojo en ese apartado; el uruguayo se recuperó recientemente de su problema de salud y se reincorporó a los entrenamientos pensando en la definición de la Copa de la Liga. La llegada de otro goleador no iba a ser necesaria.

Si miramos otros puestos de la lista de goleadores de Independiente en la temporada están Matías Giménez (9), Braian Martínez (4) y Alexis Canelo (3), todas variantes en ofensiva que encontraron su rol dentro del plantel del gigante de Avellaneda. Suena lógico que Tevez no quiera sobrepoblar el ataque del Rojo con la llegada de un delantero de jerarquía en 2024.

Los impresionantes números de la carrera de Silvio Romero

Consultando con la fuente Transfermarkt podemos apreciar en detalle la intachable carrera de Silvio Romero en el fútbol sudamericano: 176 goles convertidos en 551 encuentros, con un promedio de 0.31 por partido. En su currículum aparecen las camisetas de Independiente, Fortaleza, Lanús, América, Rennes de Francia y más.

Con sus tres gritos en la CONMEBOL Sudamericana 2023, con el subcampeón del certamen, Silvio Romero se metió en el top-5 de máximos goleadores históricos de la competición continental (14). Solo un argentino lo supera en el ranking: Hernán Barcos (19), el que más goles hizo en la historia del torneo. Números que hablan por sí solos.