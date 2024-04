Boca Juniors vs. River Plate, River Plate vs. Boca Juniors. No importa el orden. Lo que importa es que se trata, lisa y llanamente, del que es, para la gran mayoría, el clásico más importante del mundo entero. Ese que absolutamente nadie quiere perderse y que llama la atención de propios y extraños. Sí, el verdadero y único Superclásico.

Por ello, cuando el martes pasado se confirmó que estos dos equipos se verán las caras en el marco de los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, el entusiasmo y también el nerviosismo se apoderaron de todos y cada uno de los hinchas de ambos equipos. Es que, el próximo domingo, se paralizarán todos los corazones.

Naturalmente, para que un duelo cuente con estas características y con esta trascendencia, debe poseer una historia insuperable. En ese contexto, hacemos un repaso por el historial de todos los enfrentamientos “mano a mano” entre Boca y River. Es decir, todos los compromisos que se dieron bajo la órbita de la eliminación directa.

Lo cierto es que hay nada más ni nada menos que 20 antecedentes de dichas características. Y quien domina de forma categórica es el equipo del barrio porteño de Núñez, con 13 festejos ante el rival de toda la vida, que solamente pudo diagramar 7 celebraciones. Sí, una diferencia realmente considerable en favor de River.

Lógicamente, el antecedente más contundente de todos es el que tuvo lugar el 9 de diciembre de 2018, cuando, tras empatar 2-2 en la Bombonera, un River que trasladó su localía al estadio Santiago Bernabeu de Real Madrid se impuso por 3-1 para tocar el cielo con las manos y desatar la locura de todos sus fanáticos alrededor del mundo.

Todos los mata-mata entre River y Boca

Copa Competencia 1915: River Plate

Copa Competencia 1918: River Plate

Campeonato 1937: River Plate

Copa Adrián Escobar 1942: River Plate

Copa Competencia 1946: Boca Juniors

Metropolitano 1968: River Plate

Nacional 1972: River Plate

Nacional 1976: Boca Juniors

Liguilla Prelibertadores 1989: River Plate

Copa Centenario 1993: River Plate

Supercopa 1994: Boca Juniors

Copa Libertadores 2000: Boca Juniors

Copa Libertadores 2004: Boca Junios

Copa Sudamericana 2014: River Plate

Copa Libertadores 2015: River Plate

Supercopa Argentina 2018: River Plate

Copa Libertadores 2018: River Plate

Copa Libertadores 2019: River Plate

Copa de la Liga 2021: Boca Juniors

Copa Argentina 2021: Boca Juniors

¿Cuándo se jugará el partido?

El duelo por los cuartos de final de la Copa de la Liga se desarrollará el próximo domingo 21 de abril a las 15:30 horas.

¿Por dónde se podrá ver el Superclásico?

Esta nueva edición del Superclásico podrá visualizarse a través de las pantallas de ESPN Premium y TNT Sports.