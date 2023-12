Independiente quedó sorpresivamente afuera de los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional después de haber llegado a liderar la Zona A del mencionado certamen doméstico. Como consecuencia de ello, el cuerpo técnico encabezado por Carlos Tevez ya puso manos a la obra en el marco del armado del plantel profesional para el próximo año.

En ese sentido, el exjugador de Boca Juniors, West Ham United, Manchester United, Manchester City, Juventus y Shanghai Shenhua ya diagramó un listado con nombres propios que no serán tenidos en cuenta para la próxima temporada. Inclusive, un descarte como Tomás Pozzo ya se marchó rumbo a otro equipo argentino como Godoy Cruz de Mendoza.

Paralelamente, Martín Cauteruccio, Martín Serrafiore, Agustín Mulet, Baltasar Barcia, Felipe Aguilar, Edgar Elizalde y varios jugadores más son los apuntados por Tevez para buscar nuevos rumbos en el próximo mercado de pases. Pero, lógicamente, al mismo tiempo también hay futbolistas seleccionados para intentar generar sus desembarcos.

En ese contexto, Independiente se está moviendo para cerrar la contratación de, por lo menos, un delantero. Recientemente, el propio Tevez señaló que Darío Benedetto, cada vez con menos lugar en Boca, es de su agrado, aunque indicó que no es prioridad para el Rojo de Avellaneda en lo que será la próxima ventana de transferencias.

Al mismo tiempo, el que apareció en escena de manera contundente es un artillero que se encuentra militando en la máxima categoría del fútbol argentino. Nos referimos a Adrián “Maravilla” Martínez, experimentado ariete que defiende la camiseta de Instituto de Córdoba, aunque lo cierto es que tiene los días contados en la Gloria. Así lo indicó ‘TNT Sports’.

Martínez, de 31 años de edad y con pasado en Defensores Unidos de Zarate, Atlanta, Sol de América (Paraguay), Libertad (Paraguay), Cerro Porteño (Paraguay) y Coritiba (Brasil) se encamina hacia la finalización de su contrato con Instituto y en el horizonte no hay ninguna perspectiva de renovación, por lo que todo indica que será jugador libre.

No es un detalle menor que, de no haber ningún giro en torno a su contrato, Martínez quedará libre cuando termine diciembre. De esta manera, podría ser una incorporación interesante y muy accesible para un Independiente que no atraviesa la mejor de las situaciones económicas pero que quiere seguir mejorando y recuperando el terreno perdido.

Los números de Martínez en Instituto

Adrián Martínez diagramó una estadía muy positiva en Instituto de Córdoba, con 18 goles en 31 partidos oficiales.

Las cifras de Martínez en su carrera

Contemplando todos sus equipos, el nacido en Campana, provincia de Buenos Aires, acumula 105 anotaciones en 277 encuentros de carácter oficial.