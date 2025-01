James Rodríguez fue uno de los jugadores que Boca y River sondearon en el mercado de pases de mitad del 2024. Luego de una gran Copa América de Estados Unidos, en la que con su juego logró llevar a Colombia al subcampeonato y fue condecorado como MVP, tuvo acercamientos de los dos clubes más importantes de la Argentina.

No obstante, el futbolista que en sus inicios tuvo su paso por Banfield, prefirió encaminar su carrera nuevamente hacia Europa luego de su breve experiencia en el Sao Paulo. En concreto, coordinó su incorporación al Rayo Vallecano, elenco de la primera división de LaLiga de España que cuenta con la atenuante de estar ubicado en la ciudad de Madrid.

Sin embargo, su estadía en el conjunto del barrio de Vallecas no fue para nada lo esperado. Menos cuando venía de romperla en el certamen que ganó la Selección Argentina en Norteamérica. En apenas 6 meses, el surgido en Envigado solo acumuló 205 minutos repartidos en 7 partidos (6 por LaLiga y 1 por la Copa de Rey).

Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, nunca lo llegó a tener plenamente en cuenta. Incluso, cada vez que se le consultaba sobre la poca participación de James respondía, palabras más, palabras menos, que eran sus decisiones y que está contento con el equipo. Además, recientemente, ante los rumores de la salida que finalmente se concretó señaló: “Tanto James, como otros que crean que no tienen minutos justos o merecidos tendrán que hablar con el club. Yo estoy encantado con la plantilla”.

En esa misma línea, el Diez del combinado cafetero ya había anticipado su percepción a raíz de las semanas que convivió con Iñigo Pérez: “Si no estoy físicamente bien, no jugaría. Por eso intento cuidarme mucho. Intento entrenarme bien por, si me toca jugar, estar listo. Como todo en el fútbol, son gustos, y quizá hay entrenadores que juegan de una manera y tú no entras en el esquema de ellos, y eso es totalmente respetable”. Con este ambiente, el club y el protagonista llegaron a un acuerdo para rescindir el contrato, por lo que Rodríguez queda libre con el pase en su poder.

Boca y River tienen una nueva chance con James Rodríguez

A mediados de 2024, Boca fue el primero en presentar su interés. Incluso, en noviembre, cuando la Selección de Colombia hizo base en Buenos Aires antes de cruzar a Montevideo para su partido por Eliminatorias con Uruguay, posó junto al Chicho Serna con la camiseta azul y oro.

Por otro lado, si bien los rumores con respecto al posible vínculo con River fueron muy fuertes, Marcelo Gallardo, en agosto en una conferencia de prensa, ante la consulta por el exmediocampista del Real Madrid y del Bayern Munich, simplemente contestó que ”no” y rápidamente se metió en la situación de Marcos Acuña, que terminó siendo refuerzo y que en aquel entonces reconoció que era una chance concreta.