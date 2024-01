The Best: el video con el que el hincha de Colón ganó el premio de FIFA

Este lunes 15 de enero se llevó a cabo la ceremonia del The Best, el cual premia a los protagonistas más destacados de la última temporada en el fútbol mundial. Si bien no estuvo presente, Lionel Messi fue la estrella de la noche: otra vez volvió a quedarse con el galardón que lo ubica como el mejor futbolista del planeta.

Sin embargo, la Pulga no fue el único argentino que se llevó un trofeo en la noche londinense. Es que la casa madre del fútbol mundial le entregó un premio a Toto Íñiguez, un hincha de Colón, por un video suyo dentro de la cancha del Sabalero que posteriormente se hizo viral.

El fanático santafesino se impuso a Fran Hurndall (Inglaterra) y Miguel Ángel, aficionado del Millonarios (Colombia) en la categoría The FIFA Fan Award tras ser captado en cámara llevando a su hijo en brazos mientras le daba la mamadera en pleno partido de Colón. Mirá el video.

Toto tuvo el honor de subir al escenario con su hijo para recibir el premio y, por supuesto, la ovación de las figuras del fútbol mundial que dijeron presentes en la gala que se celebró en Inglaterra. Orgullo santafesino y nacional.

Segundo título argentino en los The Best

El hincha de Colón es el segundo fanático argentino que se queda con dicho galardón, contando la última ceremonia de la FIFA. En la pasada edición, Carlos “Tula” Pascual representó a la hinchada de la Albiceleste por su labor en el Mundial de Qatar que ganó el equipo de Scaloni e incluso dio un show en el escenario.

“Como argentino estoy contento porque nos llevamos todos los premios. Desde 1974, estuve en todos los mundiales. Soy un hincha más que represento a millones de argentinos, que festejaron el campeonato del mundo”, dijo Tula durante su aparición en la premiación del FIFA The Best. ¡Cuna de campeones!