Más allá de que Boca tiene la cabeza puesta en el compromiso contra Tigre por la Copa LPF y también en lo que será la serie frente a Palmeiras para definir a uno de los finalistas de la CONMEBOL Libertadores, también aparece River en el horizonte.

El Superclásico del fútbol argentino se llevará a cabo, por una cuestión de calendario, en la fecha 7 de la Copa LPF. Y justo, ese fin de semana, caerá entre medio de los partidos entre el Xeneize y los brasileños. Claramente, un enorme escollo para Jorge Almirón y sus dirigidos.

Más allá de lo que ocurra con el calendario deportivo boquense, a lo largo de las últimas horas comenzó a circular una versión que, con el correr del tiempo, se terminó confirmando: la Cámara Electoral le pidió a la Asociación del Fútbol Argentino, mediante una carta realizada en junio pasado, que el Boca – River cambiara de día. Esto se debe a que el domingo 1 de octubre se llevará a cabo el Debate Presidencial de cara a los próximos comicios electorales.

Tras varios intercambios de información, y también de posibles soluciones, el medio Doble Amarilla pudo confirmar que la fecha en la que se disputará el Superclásico no tendrá modificación en el calendario: se jugará el 1 de octubre, como estaba estipulado , y será el mismo día en que se lleve a cabo del Debate Presidencial, donde Javier Milei, Patricia Bullrich, Sergio Massa, Juan Schiaretti y Myriam Bregman buscarán convencer a la población argentina de que los voten el día 22 de dicho mes.

Resta definir qué horario tendrá el mítico encuentro entre Boca y River, que se desarrollará en La Bombonera. Pero todo hace creer que, para evitar inconvenientes con la Cámara Electoral, el partido se disputará a las 14 horas, dado a que la actividad central del país estará desarrollándose a las 22, en la provincia de Santiago del Estero.

Día y horario para las semifinales de la Copa Libertadores

Miércoles 27 de septiembre: Fluminense vs. Internacional

Jueves 28 de septiembre: Boca vs. Palmeiras

Miércoles 4 de octubre: Internacional vs. Fluminense

Jueves 5 de octubre: Palmeiras vs. Boca

