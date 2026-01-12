Es tendencia:
logotipo del encabezado
FÚTBOL ARGENTINO

Tras 6 meses de inactividad, Matías Suárez anunció su retiro a los 37 años

Rechazó una oferta en el fútbol argentino para continuar su carrera e iniciará una nueva etapa en su vida.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Matías Suárez anunció su retiro.
© GettyMatías Suárez anunció su retiro.

El mercado de pases de este verano es el momento de algunas de las decisiones más importantes para los futbolistas. Mientras varios eligen su próximo destino o la continuidad en sus clubes, otros se decantan por ponerle un punto final a sus carreras. Matías Suárez entra en este último grupo.

Según la información de Germán García Grova, el delantero tomó la decisión de retirarse a los 37 años. A pesar de que tenía ofertas sobre la mesa para extender su etapa como profesional, determinó que su paso por Unión Española fue lo último sobre el campo.

El oriundo de La Falta había finalizado su vínculo con el club chileno a mediados de 2025 y se mantenía como agente libre desde entonces. En el medio incluso disputó la Copa Potrero, mientras decidía qué camino tomar.

En las últimas semanas, negoció con Racing de Córdoba para volver a jugar en su provincia natal. Sin embargo, no llegó a un acuerdo con el equipo que disputará este año la Primera Nacional con el sueño de ascender a la máxima categoría del fútbol argentino.

De esta manera, Suárez cierra una destacada carrera en la que defendió los colores de cuatro equipos: Belgrano, Anderlecht, River y aquel breve paso por Unión Española. Además, se dio el gusto de jugar un puñado de partidos con la Selección Argentina, sumando minutos incluso en la Copa América 2019.

Publicidad

En el Millonario supo ser aliado de Marcelo Gallardo al disputar 133 encuentros con los de Núñez, con 40 goles anotados y 7 trofeos levantados, incluyendo la Recopa Sudamericana 2019 y 6 estrellas a nivel nacional.

Marcelo Barovero, del por qué no volvió a atajar en River a su pasado como verdulero

ver también

Marcelo Barovero, del por qué no volvió a atajar en River a su pasado como verdulero

En síntesis

  • Matías Suárez decidió retirarse del fútbol profesional a los 37 años tras jugar en Chile.
  • Registró 40 goles y 7 títulos en 133 encuentros disputados con la camiseta de River Plate.
  • Defendió los escudos de Belgrano, Anderlecht, River y Unión Española durante su trayectoria deportiva.
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Si Riquelme y Almada se animan, Boca tendrá un nuevo Carlos Tevez para soñar con la Libertadores"

ggrova
german garcía grova

Benfica negocia por Thiago Almada, declarado prescindible por Atlético de Madrid

Lee también
El Tottenham de Cuti Romero suma a Conor Gallagher desde Atlético de Madrid
Fútbol europeo

El Tottenham de Cuti Romero suma a Conor Gallagher desde Atlético de Madrid

Maher Carrizo no será refuerzo de River en este mercado de pases
River Plate

Maher Carrizo no será refuerzo de River en este mercado de pases

102 vs. 97 años: con marcapasos, caderas y rodillas nuevas, el partido oficial que rompió récords en el tenis
Tenis

102 vs. 97 años: con marcapasos, caderas y rodillas nuevas, el partido oficial que rompió récords en el tenis

El curioso regalo que se llevó Matías Viña después de su debut en River
River Plate

El curioso regalo que se llevó Matías Viña después de su debut en River

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo