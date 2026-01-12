El mercado de pases de este verano es el momento de algunas de las decisiones más importantes para los futbolistas. Mientras varios eligen su próximo destino o la continuidad en sus clubes, otros se decantan por ponerle un punto final a sus carreras. Matías Suárez entra en este último grupo.

Según la información de Germán García Grova, el delantero tomó la decisión de retirarse a los 37 años. A pesar de que tenía ofertas sobre la mesa para extender su etapa como profesional, determinó que su paso por Unión Española fue lo último sobre el campo.

El oriundo de La Falta había finalizado su vínculo con el club chileno a mediados de 2025 y se mantenía como agente libre desde entonces. En el medio incluso disputó la Copa Potrero, mientras decidía qué camino tomar.

En las últimas semanas, negoció con Racing de Córdoba para volver a jugar en su provincia natal. Sin embargo, no llegó a un acuerdo con el equipo que disputará este año la Primera Nacional con el sueño de ascender a la máxima categoría del fútbol argentino.

De esta manera, Suárez cierra una destacada carrera en la que defendió los colores de cuatro equipos: Belgrano, Anderlecht, River y aquel breve paso por Unión Española. Además, se dio el gusto de jugar un puñado de partidos con la Selección Argentina, sumando minutos incluso en la Copa América 2019.

En el Millonario supo ser aliado de Marcelo Gallardo al disputar 133 encuentros con los de Núñez, con 40 goles anotados y 7 trofeos levantados, incluyendo la Recopa Sudamericana 2019 y 6 estrellas a nivel nacional.

