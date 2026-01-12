Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Marcelo Barovero, del por qué no volvió a atajar en River a su pasado como verdulero

Mientras vive sus primeros días como entrenador de arqueros del Millonario, Trapito se animó a un cuestionario donde reveló secretos de su carrera.

Por Bruno Carbajo

Seguí a Bolavip en Google!
Marcelo Barovero, actual entrenador de arqueros de River.
© Prensa Serie Río de la PlataMarcelo Barovero, actual entrenador de arqueros de River.

Mientras se calza nuevamente el escudo de River en el pecho, esta vez como una pieza del cuerpo técnico de Marcelo Gallardo, Marcelo Barovero se tomó un respiro de la exigente pretemporada en San Martín de los Andes para mostrar su lado más auténtico. La gloria del Millonario, que desde el pasado 2 de enero asumió la función de entrenador de arqueros, se sometió a un cuestionario donde repasó su carrera con sinceridad.

Al margen de las cuestiones futbolísticas, la revelación más simpática tuvo que ver con el Plan B de vida si el destino no le deparaba una vida como futbolista. Fue allí cuando Trapito confesó que su destino estaba marcado por el negocio familiar. “Si no hubiera sido futbolista hubiese sido verdulero. Mi viejo lo fue y yo lo acompañaba en el camión. Menos mal que me tocó el arco, ja“, expresó en Te Dejo en Orsai.

El regreso que no fue

Una de las espinas que le quedaron al hincha de River fue no haberlo visto atajar una vez más en el club antes de su retiro con Banfield, en 2024. Al ser consultado, Barovero fue honesto “No volví a River por edad y por muchas cuestiones, se dio así la carrera“, admitió.

Sin embargo, dejó en claro que deseo estuvo latente. “¿Si me hubiese gustado? Lo hubiese pensado más que todo“, sostuvo. Tampoco es un detalle menor que a tan solo un año y medio de su partida de River (mediados 2016) comenzó la era de Franco Armani. Hoy, el destino le da revancha a Trapito desde otro lugar, justamente trabajando junto al Pulpo.

Sufre River: Santino Andino, con un pie en Panathinaikos tras la última oferta

ver también

Sufre River: Santino Andino, con un pie en Panathinaikos tras la última oferta

Se hartaron: los hinchas de River no quieren a Maher Carrizo y Santino Andino

ver también

Se hartaron: los hinchas de River no quieren a Maher Carrizo y Santino Andino

El inesperado ranking de los “Cinco Grandes”

Fiel a su estilo, tranquilo pero firme, Barovero no esquivó las preguntas picantes y dejó un batacazo a la hora de enumerar a los cinco grandes del fútbol argentino. “River, Boca, Independiente por copas, Racing por la hinchada y, con todo el respeto hacia San Lorenzo y Huracán, creo que Talleres tiene una gran convocatoria”, sentenció, poniendo al club cordobés en la mesa de los gigantes.

Para cerrar, señaló que “las canchas más difíciles son la de Racing y Lanús” y que “la de Arsenal es incómoda“, pero no dudó a la hora de elegir al público más destacado. “La mejor hinchada es la de River, lejos“, expresó, regalándole un mimo a quienes ansían con verlo nuevamente en el Monumental, aunque sea dirigiendo la entrada en calor de los arqueros.

Publicidad

Datos clave

  • Marcelo Barovero, actual entrenador de arqueros de River, reveló que de no haber sido futbolista habría sido verdulero, siguiendo el negocio familiar.
  • Sorprendió al elegir a los “Cinco Grandes”: incluyó a Talleres de Córdoba (destacando su convocatoria) en lugar de San Lorenzo o Huracán.
  • Admitió que no volvió a atajar en Núñez por una cuestión de edad, pero definió a la hinchada del Millonario como “la mejor, lejos”.
bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Gallardo sigue yendo al shopping a reventar la tarjeta de River y no se da cuenta de que esa fórmula fracasó

ggrova
german garcía grova

Benfica negocia por Thiago Almada, declarado prescindible por Atlético de Madrid

Lee también
Pronósticos Newcastle vs Manchester City: examen de fuego por un lugar en la final de la Copa de la Liga
Apuestas

Pronósticos Newcastle vs Manchester City: examen de fuego por un lugar en la final de la Copa de la Liga

Cristiano Ronaldo volvió a convertir en Al Nassr y le sacó más ventaja a Messi rumbo al récord de los 1000 goles
Fútbol Internacional

Cristiano Ronaldo volvió a convertir en Al Nassr y le sacó más ventaja a Messi rumbo al récord de los 1000 goles

Los mejores memes de la salida de Xabi Alonso de Real Madrid
Fútbol europeo

Los mejores memes de la salida de Xabi Alonso de Real Madrid

Sufre River: Andino, con un pie en Panathinaikos tras la última oferta
River Plate

Sufre River: Andino, con un pie en Panathinaikos tras la última oferta

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo