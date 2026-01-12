Marcelo Barovero, del por qué no volvió a atajar en River a su pasado como verdulero

Mientras se calza nuevamente el escudo de River en el pecho, esta vez como una pieza del cuerpo técnico de Marcelo Gallardo, Marcelo Barovero se tomó un respiro de la exigente pretemporada en San Martín de los Andes para mostrar su lado más auténtico. La gloria del Millonario, que desde el pasado 2 de enero asumió la función de entrenador de arqueros, se sometió a un cuestionario donde repasó su carrera con sinceridad.

Al margen de las cuestiones futbolísticas, la revelación más simpática tuvo que ver con el Plan B de vida si el destino no le deparaba una vida como futbolista. Fue allí cuando Trapito confesó que su destino estaba marcado por el negocio familiar. “Si no hubiera sido futbolista hubiese sido verdulero. Mi viejo lo fue y yo lo acompañaba en el camión. Menos mal que me tocó el arco, ja“, expresó en Te Dejo en Orsai.

El regreso que no fue

Una de las espinas que le quedaron al hincha de River fue no haberlo visto atajar una vez más en el club antes de su retiro con Banfield, en 2024. Al ser consultado, Barovero fue honesto “No volví a River por edad y por muchas cuestiones, se dio así la carrera“, admitió.

Sin embargo, dejó en claro que deseo estuvo latente. “¿Si me hubiese gustado? Lo hubiese pensado más que todo“, sostuvo. Tampoco es un detalle menor que a tan solo un año y medio de su partida de River (mediados 2016) comenzó la era de Franco Armani. Hoy, el destino le da revancha a Trapito desde otro lugar, justamente trabajando junto al Pulpo.

ver también Sufre River: Santino Andino, con un pie en Panathinaikos tras la última oferta

ver también Se hartaron: los hinchas de River no quieren a Maher Carrizo y Santino Andino

El inesperado ranking de los “Cinco Grandes”

Fiel a su estilo, tranquilo pero firme, Barovero no esquivó las preguntas picantes y dejó un batacazo a la hora de enumerar a los cinco grandes del fútbol argentino. “River, Boca, Independiente por copas, Racing por la hinchada y, con todo el respeto hacia San Lorenzo y Huracán, creo que Talleres tiene una gran convocatoria”, sentenció, poniendo al club cordobés en la mesa de los gigantes.

Para cerrar, señaló que “las canchas más difíciles son la de Racing y Lanús” y que “la de Arsenal es incómoda“, pero no dudó a la hora de elegir al público más destacado. “La mejor hinchada es la de River, lejos“, expresó, regalándole un mimo a quienes ansían con verlo nuevamente en el Monumental, aunque sea dirigiendo la entrada en calor de los arqueros.

Publicidad

Publicidad

Datos clave