Tras el escándalo con Moretti, San Lorenzo eligió a Sergio Constantino como presidente para la comisión transitoria

En la Asamblea Extraordinaria, se votó al próximo mandatario de la institución hasta las elecciones.

Por Agustín Vetere

San Lorenzo eligió a un presidente transitorio.
Luego de la polémica y complicada salida de Marcelo Moretti, San Lorenzo dio un paso importante este lunes hacia la búsqueda del orden en la institución. En la Asamblea Extraordinaria se votó esta noche a Sergio Constantino como el presidente de la comisión transitoria.

El sufragio de los asambleístas presentes fue para encontrar a un nuevo líder en el club hasta el 30 de mayo, cuando se celebren unas nuevas elecciones para completar el ciclo trunco de Moretti al frente del Ciclón.

Con 35 votos a favor, Constantino derrotó a Matías Lammens, expresidente de San Lorenzo, que obtuvo 31. Más atrás quedó César Francis, con solo 2 votos, mientras que hubo 11 abstenciones.

De esta manera, Constantino tomará las riendas del club de Boedo por poco más de 5 meses junto a Valeria Carta Moglieta como vicepresidente. Cabe recordar que es un nombre conocido en la vida institucional y política de San Lorenzo.

Es que el Secretario de Hábitat e Integración Social de la Ciudad de Buenos Aires salió tercero en las elecciones de 2023, pero también formó parte de la dirigencia en los mandatos de Lammens y Tinelli.

El primer desafío de Constantino en San Lorenzo

El dirigente se pondrá al frente de un club que afronta una grave crisis financiera, que también pone en riesgo lo deportivo. Sin ir más lejos, durante el Torneo Clausura, el Ciclón accedió a los Playoffs con varios meses de sueldos impagos a jugadores y otros trabajadores.

Además, San Lorenzo tiene varias inhibiciones encima, que no le permitirán reforzarse una vez más en el mercado. Por otro lado, Constantino podrá tomar las riendas de las negociaciones vigentes para ventas de futbolistas del plantel de Primera, dinero que ayudará mucho en esta situación.

En síntesis

  • Sergio Constantino fue electo presidente de la comisión transitoria tras la salida de Moretti.
  • 35 votos logró el ganador contra los 31 del expresidente Matías Lammens en la Asamblea.
  • 30 de mayo finalizará el mandato interino para dar lugar a nuevas elecciones definitivas.
