River inició gestiones para comprar a Jhohan Romaña de San Lorenzo

Luego de cerrar la incorporación de Fausto Vera y tener acordada la llegada de Aníbal Moreno, en River no descansan y ya negocian con San Lorenzo para comprar el 50% del pase de Jhohan Romaña, marcador central del elenco de Boedo que atraviesa una fuerte crisis institucional.

Según pudo saber Bolavip, quien lleva las negociaciones es Mariano Barnao, la mano derecha de Marcelo Gallardo y quien en este mercado de pases comenzó a tener un rol más importante. La intención es cerrar la llegada de Romaña lo antes posible y que se sume a los trabajos en el River Camp. El Millonario buscará comprar el 50% del pase del colombiano.

Cabe destacar que River trabaja en el River Camp desde el 20 de diciembre y lo hará hasta los primeros días de 2026. El 3 de enero, la delegación se trasladará hasta San Martín de los Andes y allí hará la base física de la pretemporada. El regresó a Buenos Aires será el 18 de enero y luego habrá un pequeño paso por Punta del Este para jugar un partido amistoso.

Jhohan Romaña vs. River. (Foto: Getty).

¿Es factible la llegada de Romaña a River?

Bolavip pudo averiguar que el futbolista tiene el deseo de arribar al Millonario, por lo que solamente restaría ponerse de acuerdo con San Lorenzo, que en los días que corren sufre una fuerte crisis institucional y no hay un representante claro que pueda negociar en nombre del club, así y todo, si River se mueve rápido y ofrece un dinero acorde, desde ambas partes creen que se va a hacer la operación.

Así fue el 2025 de Romaña

Pese a tener un año sumamente complicado en lo institucional, San Lorenzo superó las expectativas en lo que respecta a lo deportivo. Sin ir más lejos, terminó clasificando a los playoffs tanto en el Apertura como en el Clausura y en la tabla anual finalizó en la séptima posición con 51 puntos, lo que derivó en su clasificación a la Copa Sudamericana 2026. Jhohan Romaña disputó 36 partidos en los que no convirtió tantos y brindó una asistencia.

