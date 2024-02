El Superclásico del domingo fue empate 1 a 1 en el Monumentaly tras el pitazo final se abrió el telón de las discusiones. En este contexto, fue el propio Martín Demichelis, entrenador de River, quien apuntó contra su par de Boca, Diego Martínez, al acusarlo de poner 7 defensores sobre el final del partido.

Quien se sumó a este debate sobre el planteo del Xeneize fue Roberto Passucci, campeón con el cuadro de La Ribera del Metropolitano de 1981, el único título de Diego Maradona con esta institución.

“Generalmente cuando fa.tan 10 minutos para terminar un partido y no lo podés ganar, uno trata de no perderlo. Estuvo muy bien Martínez, yo hubiese hecho exactamente lo mismo: cerrarme atrás y apostar a un contragolpe. Estuvo muy bien la decisión de Martínez”, comentó en diálogo con BOLAVIP.

Cabe recordar que el DT de Boca decidió sacar del campo de juego al mediocampista Cristian Medina, autor del empate y una de las figuras del equipo, para reemplazarlo por el defensor Nicolás Valentini, cuando quedaban cerca de 15 minutos para el cierre del duelo.

Para Passucci, el planteo general de Martínez fue el adecuado: “Fue muy bueno, me parece que lentamente va apareciendo el sistema y ayer fue un partido ideal y creo que Boca momentos lo mostró con mucha autoridad“.

Incluso, remarcó que este puede ser el puntapié inicial para que el cuadro azul y amarillo comience a mostrar una nueva faceta: “Lo de Boca fue muy bueno porque mostró una línea de juego, y un manejo de pelota desde su lugar, tratando de generar situaciones de gol y en ese camino estuvo durante casi todo el partido. Quedó muy bien Boca después del Superclásico”. Y agregó: “A partir de ahora empieza a aparecer el sistema que Martínez quiere”.

Demichelis criticó a Martínez por poner 7 defensores

En conferencia de prensa, Martín Demichelis aseguró que Boca Juniors hizo un planteo defensivo y criticó al técnico del Xeneize: “Martínez es un entrenador al que respeto y aprecio y que seguramente le termine dando una identidad a su equipo como lo hizo en Tigre y en Huracán y si hablo de su planteo me metería en su análisis, pero si yo como entrenador de River termino el partido con 7 defensores seguramente no esté respetando la historia del club, por más de que ponga un equipo extremadamente defensivo puedo perder, pero nosotros intentamos ser siempre protagonistas. Hoy intentamos con Barco, Echeverri, Fernández y dos delanteros darle un estilo de juego al partido que por momentos estuvo, pero no sé el objetivo o si en Boca estarán contentos. Nosotros no lo estamos”.