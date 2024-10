Vaccari no solo borró a Laso: la figura de Independiente que marginó por problemas extrafutbolísticos

El entrenador de Independiente no convocará a dos jugadores por diferentes situaciones que no están ligadas a lo deportivo.

Hace varios días que Independiente atraviesa un enorme dilema con respecto al futuro de Joaquín Laso. Principalmente por la situación económica del futbolista, que complica de lleno a la institución. Pero entre medio de su reclamo hacia Néstor Grindetti por una deuda, sufrió una fractura en el dedo pulgar de su mano izquierda y ya iba a poder regresar a la convocatoria. Sin embargo, Julio Vaccari lo borró.

Por un pedido dirigencial, Laso no formará parte de la nómina de convocados para visitar a Lanús, este viernes 18 de octubre a las 19:15 por la fecha 18 de la Liga Profesional. Si bien hubo un acuerdo de palabra para abonar lo pendiente, que según el propio futbolista es de Independiente con su representante y no con él mismo, se quedará afuera del compromiso en el estadio Néstor Díaz Pérez. Pero no será el único.

Alex Luna, quien llegó al Rojo de la mano de Carlos Tevez, no formará parte de la convocatoria por cuestiones disciplinarias que se dieron luego del triunfo ante Deportivo Riestra y no por algo deportivo. De hecho, en los últimos días hubo diferentes situaciones que no le gustaron a Vaccari, por lo que llegó el tirón de orejas y el ex Atlético Rafaela no sumará minutos frente al Granate.

Cabe destacar que el mediapunta de 20 años no tiene acción con la camiseta de Independiente desde el partido contra Argentinos Juniors, disputado el domingo 22 de septiembre, donde ingresó a falta de 12 minutos. De hecho, bajo la conducción de Julio Vaccari, que asumió en julio de este año, solamente tuvo 8 participaciones entre las que sumó 364 minutos.

Alex Luna fue borrado por Vaccari. (Foto: Prensa Independiente)

Otra baja más

Así como Joaquín Laso y Alex Luna no formarán parte de la convocatoria para visitar a Lanús, en la lista que entregará Julio Vaccari no va a figurar el mediocampista Lucas González, dado a que sufrió una tendinitis rotuliana en la rodilla derecha, según reportó el parte médico de Independiente.

La posible formación de Independiente vs. Lanús por la Liga Profesional

Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Marco Pellegrino, Damián Pérez o Adrián Spörle; Felipe Loyola, Iván Marcone, Federico Mancuello; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos y Diego Tarzia.