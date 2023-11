El fútbol argentino atraviesa un momento crítico a nivel organizacional, pero aún así las joyas y las grandes promesas que salen de cada club se las ingenian para lucirse y captar interés de parte de las ligas top de Europa. Dentro de los destinos en el viejo continente, arribar desde Argentina directo a la Premier League es una cuestión que, en los últimos años, no ocurrió con tanta frecuencia.

Casos como los de Julián Álvarez, Alexis Mac Allister y Facundo Buonanotte son algunos de los pocos que existen en la actualidad en donde se dio este fenómeno, y según confirmaron desde el prestigioso periódico The Sun, ahora podría darse el traspaso de un nuevo futbolista saliendo desde la Liga Profesional rumbo a la Premier sin escalas.

En concreto, hablamos del caso de Santiago Castro, talentoso volante juvenil de Vélez Sarsfield. Con solo 19 años, el porteño de 1.79mts que puede ocupar todos los roles de la delantera lleva más de 60 partidos como profesional y 8 tantos anotados, en donde 5 de ellos fueron en la actual Copa de la Liga en la que el Fortín pelea por no descender. Debido a este impacto goleador y su influencia en el equipo en este complejo presente, el periódico The Sun confirmó que el Brentford está tras los pasos de Santiago Castro y por eso, su futuro podría estar en el modesto equipo de Londres.

“Las Abejas”, como se lo apoda al Brentford, lograron el ascenso a la Premier League en la temporada 2020/21 y desde allí se asentaron como un equipo de mitad de tabla que aspira a dar el siguiente paso y clasificarse a competencias internacionales, además de buscar colarse entre los puestos que habitualmente le corresponden al “Big Six” de la liga inglesa: Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea y Tottenham. Para pelearle a estas grandes potencias y sus fuertes billeteras, desde Brentford tienen una particular forma de fichar futbolistas, basándose en la estrategia del “moneyball”.

¿Qué es el moneyball y cómo lo usa Brentford?

El conjunto ubicado al oeste de Londres utiliza un sistema de scouting basado en la búsqueda sistemática de jugadores sub 20 alrededor de todo el mundo, sobre todo haciendo hincapié en ligas en donde sus competidores no suelen fijarse tanto, como por ejemplo las competiciones en África, en Asia y en Sudamérica. En este caso, The Sun informó que una de las joyas del fútbol argentino como Santiago Castro está siendo seguido por este equipo.

Para buscar al refuerzo ideal, desde las oficinas de Brentford utilizan el mismo sistema que se utiliza en Moneyball, la reconocida película en donde Brad Pitt toma las riendas de un club de baseball y lo lleva al estrellato utilizando estadísticas avanzadas. Siguiendo los patrones que se dan en la película, que a su vez está basada en la historia real de Billy Beane, es como Brentford gestiona sus fichajes mercado tras mercado. Allí, parten de los modelos matemáticos para definir su estrategia en el libro de pases. Los números, las estadísticas y todo lo que pueda ser medido les sirve para saber lo que le falta al equipo y lo que pueden hacer para encontrar al mejor refuerzo; o por lo menos al futbolista más apto para acomodarse al estilo de juego del entrenador de turno.

En el caso de Santiago Castro, The Sun sostiene que “quieren hacer un trato”, ya que sostienen que el delantero de Vélez es un “niño prodigio”. Además, el periódico informó que “Brentford espera hacerse con los servicios del delantero argentino en una ambiciosa operación”. Su pase está tasado en 3.5 millones de dólares, pero desde el Fortín buscarán obtener un rédito aún más grande. ¿Se irá rumbo a Londres la joven joya argentina?