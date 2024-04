En solo tres meses y escasos días desde que comenzó el 2024, el fútbol argentino ya tiene para lamentar 21 lesionados de gravedad solamente en lo que respecta a rotura de ligamentos. La primera de todas se dio en la pretemporada, y el equipo que lo sufrió fue River, cuando Gonzalo Martínez -en Estados Unidos- padeció la durísima lesión en la rodilla en el amistoso ante un combinado de futbolistas de la MLS.

Tras 13 fechas disputadas en el ámbito local, son 21 los jugadores que se encuentran fuera de las canchas por problemas ligamentarios, ya que en las últimas horas se sumó uno más a la lista: Agustín Bravo. El defensor central de 22 años de Rosario Central tuvo que pedir el cambio en el partido ante River en el Monumental a los 10 minutos del segundo tiempo y se retiró del campo en camilla.

Luego de realizarse los estudios en Rosario el pasado lunes, las redes sociales del Canalla confirmaron la durísima noticia de que el ex Atlético Rafaela se rompió el ligamento cruzado y deberá ser operado en los próximos días, poniéndose fin a su temporada 2024.

El comunicado de Rosario Central que informa una nueva rotura de ligamentos

“Tras el esguince de rodilla derecha que sufrió este domingo contra River, se le realizaron exámenes médicos a Agustín Bravo que confirmaron la lesión del ligamento cruzado anterior y el menisco interno. Será intervenido quirúrgicamente en los próximos días“, comunicó formalmente Rosario Central en sus redes sociales.

El Doctor Batista habló de las lesiones ligamentarias en el fútbol argentino

El especialista clínico que trabaja para Boca dejó unas palabras en su cuenta de Instagram explicando los motivos por los que tantos futbolistas del ámbito local sufren estas lesiones de gravedad en sus rodillas.

“Hace dos semanas subí una publicación que paso desapercibida: calendario muy apretado, terrenos de juego en algunos casos en mal estado, modas en el uso de tapones semicirculares en lugar de tapones redondos, estrés psíquico (todos se juegan algo, descenso, clasificar a instancias finales, etc), fatiga física“, comenzó.

Además, el doctor denunció al arbitraje por no cuidar a los jugadores. “El fútbol argentino es sumamente difícil. El trabajo de los preparadores físicos es excelente. Esto trae aparejado que el jugador no tenga un segundo sin que reciba la presión de dos y hasta tres rivales. Si bien la mayoría son lesiones indirectas, también debo remarcar que en el futbol europeo se protege mas al jugador. Una o dos faltas, amarilla y luego roja“.

Sobre el asunto, Batista cerró: “De todo esto se me ocurre una sola conclusión: no veo una salida rápida. Se seguirán rompiendo cada vez mas jugadores, esto es inevitable. No hay programas de prevencion que se puedan instaurar porque las variables a corregir son muchisimas y tocan intereses economicos en muchos casos. Una pena“.

Dato no menor: las frases del médico de Boca se dieron el pasado 31 de marzo, tras la lesión ligamentaria de Lucas Blondel. Luego de la misma, en solo 10 días, se rompieron los cruzados 4 futbolistas más: Ulises Sánchez y Lucas Passerini de Belgrano, Gastón Togni de Defensa y Agustín Bravo de Rosario Central. Dramática situación en el fútbol argentino.

Los 21 jugadores del fútbol argentino que sufrieron roturas de ligamentos en 2024