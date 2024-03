La Liga Profesional entró en estado de alarma desde hace varios meses, pero la situación comenzó a agudizarse en las últimas fechas: hay más roturas de ligamentos de los futbolistas de Primera División que lo habitual, un detalle del que se percataron protagonistas y espectadores.

Tras conocerse la grave lesión que sufrió Lucas Blondel, lateral de Boca, el médico del Xeneize rompió el silencio con un durísimo comunicado en sus redes sociales que denota cierto pesimismo por parte de un experto en la materia.

“No son 18, son 19. Hay un jugador mas que seguramente será dada la información próximamente. Este fin de semana fueron tres”, inició de forma contundente el doctor Juan Pablo Batista en un extenso posteo en Instagram acerca de las lesiones de ligamentos que ocurrieron en estos días.

“Hace dos semanas subí una publicación que paso desapercibida: calendario muy apretado, terrenos de juego en algunos casos en mal estado, modas en el uso de tapones semicirculares en lugar de tapones redondos, estrés psíquico (todos se juegan algo, descenso, clasificar a instancias finales, etc), fatiga física”, fueron algunos de los motivos que mencionó el médico de Boca.

Además, el doctor denunció al arbitraje por no cuidar a los jugadores. “El fútbol argentino es sumamente difícil. El trabajo de los preparadores físicos es excelente. Esto trae aparejado que el jugador no tenga un segundo sin que reciba la presión de dos y hasta tres rivales. Si bien la mayoría son lesiones indirectas, también debo remarcar que en el futbol europeo se protege mas al jugador. Una o dos faltas, amarilla y luego roja”.

“De todo esto se me ocurre una sola conclusión: no veo una salida rápida. Se seguirán rompiendo cada vez mas jugadores, esto es inevitable. No hay programas de prevencion que se puedan instaurar porque las variables a corregir son muchisimas y tocan intereses economicos en muchos casos. Una pena”, completó Batista.

Los 18 jugadores que sufrieron roturas de ligamentos

El periodista Silvio Maverino repasó la lista de 18 nombres que sufrieron lesiones ligamentarias en las últimas semanas, nómina que rápidamente se viralizó en redes sociales. La repasamos: