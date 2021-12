Después de dirigir en Europa, Mauro Camoranesi aceptó el desafío en un exótico equipo sudamericano que no disputará ninguna competencia internacional.

El mercado de pases no será solo para los futbolistas, sino que para los entrenadores también. Y así fue que Mauro Camoranesi, el argentino campeón del mundo con la Selección de Italia en 2006, tomará las riendas de un exótico equipo sudamericano.

Después de haber tenido un paso por el fútbol argentino, donde dirigió a Tigre entre 2015 y 2016, el ex mediocampista de Juventus aceptó el reto de marcharse a la Serie A de Ecuador para hacerse cargo de Deportivo Cuenca.

Luego de haberse iniciado como entrenador hace 7 años, donde también comandó a Coras y Cafetaleros de Chiapas, ambos en México, además de pasar por el fútbol esloveno, donde estuvo al frente de NK Tabor Sežana y NK Maribor, Camoranesi llegará hasta finales de 2022 a Deportivo Cuenca.

Más allá de lo extraño que parezca su decisión, el ex mediocampista tendrá la difícil tarea de llevar al elenco ecuatoriano, otra vez, a los certámenes internacionales, ya que no disputa la Copa Sudamericana desde el año 2018, mientras que en Libertadores no participa desde el 2010.