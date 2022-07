Tras confirmarse que no hubo acuerdo con el Tigre para que continúe al mando de la Selección, la Federación peruana está dispuesta a romper el mercado con una contratación top.

Con varias actuaciones históricas, entre las que se pueden destacar tres podios en las últimas cuatro Copas América y la clasificación al Mundial de Rusia, Ricardo Gareca dejó la vara y las expectativas muy altas en la Selección de Perú y por eso desde la Federación creen que su reemplazante debería tener mucha jerarquía.

Para esto, tratando de refundar la Selección pero respetando un proyecto de trabajo similar al de Ricardo Gareca, desde Perú levantaron el teléfono y buscaron romper el mercado con un entrenador argentino que generaría una revolución total en los cimientos del país de cara a las próximas eliminatorias.

Sabiendo que sería una negociación difícil, Agustín Lozano, presidente del fútbol peruano, preparó una propuesta y se comunicó con Marcelo Bielsa para ofrecerle el cargo del entrenador. Un pedido que lejos de ser rechazado habría recibido una contrapropuesta en la que se incluirían tres requisitos indispensables.

Según se pudo conocer a través de los medios peruanos, el Loco le habría pedido a Lozano el control total de la Selección Sub-20, poder seleccionar empleados que trabajen bajo su filosofía y, ante todo, que se respeten los tiempos lógicos para que el proyecto pueda rendir sus frutos.

Si bien estos pedidos de Bielsa serían aceptados por la Federación, el problema mayor en la negociación sería el salario que podría llegar a pretender Bielsa, una fase que aún no llegó, ya que la salida de Gareca se debe a que el argentino no quiso rebajarse un 50% de su sueldo por lo que no se llegó a un acuerdo.