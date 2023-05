Tras golear a River, Felipe Melo le mandó un mensaje a Scaloni: "No me escuchó"

River sufrió más de lo esperado en Brasil y se llevó un contundente 1-5 propinado por Fluminense, en el marco de la tercera fecha de la fase de grupos de la presente CONMEBOL Libertadores. Después de la mega-fiesta en el Maracaná, tanto la cuenta oficial del Flu como sus futbolistas comenzaron con las cargadas. ¿El protagonista? Felipe Melo.

El carismático volante brasileño se mofó del Millonario con el gestito de los cinco dedos, en referencia a los goles que hizo su equipo este martes por la noche, y sus declaraciones no pasaron desapercibidas, incluso reconociendo al equipo de Martín Demichelis por su labor en Río de Janeiro.

No obstante, en una de sus entrevistas Melo se dirigió directamente hacia Lionel Scaloni. ¿El motivo? Germán Cano, autor de tres goles contra River para seguir engrosando su récord goleador en 2023. Al parecer, el mediocampista le había insistido por la convocatoria del argentino a la Selección. Es por eso que Felipe lo volvió a remarcar tras la actuación fenomenal de su compañero.

"Hizo un golazo y ya los había hecho en otros juegos también. Le di un consejo, pero el entrenador, a pesar de conocerme y haber jugado juntos en Racing de Santander, no me escuchó. Espero que me pueda escuchar en este momento", declaró el referente que tiene Fluminense dentro y fuera de la cancha. ¿Atenderá el llamado Scaloni?