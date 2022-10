Tras la salida de Lisca, Santos recibió el no de Marcelo Bielsa y ahora apunta a varios entrenadores entre los que aparece uno de los candidatos de Riquelme para el 2023.

Con una floja temporada en el Brasileirao, lejos de la Copa Libertadores 2023, Santos de Brasil decidió discontinuar el vínculo de Lisca con el club y ya piensa en varias variantes para que se sienten en el banco de suplentes del Peixe de cara a la temporada que viene.

Si bien el gran objetivo del conjunto brasileño era Marcelo Bielsa, el loco rechazó volver al continente y por eso desde la dirigencia barajan otras alternativas entre las cuales se destacan tres argentinos que podrían volver al ruedo con el Santos tras algún tiempo sin dirigir.

Entre los nombres que interesan en la dirigencia del Santos, quien toma mayor relevancia es uno de los principales intereses de Juan Román Riquelme para tomar el mando de Boca en el 2023: Sebastián Beccacece. Con varios frentes disponibles, el ex Defensa y Justicia optaría por marcharse a España para dirigir al Elche.

De esta manera, teniendo en cuenta que Beccacece no aceptaría la oferta del Santos, el conjunto Peixe posó los ojos en otros dos argentinos: Antonio Mohamed y Santiago Solari. Mientras el turco se encuentra sin trabajo desde julio de este año cuando dejó el Atlético Mineiro, el Indiecito está libre desde marzo tras su destitución del América de México.

Pedro Caixinha es una alternativa para Santos tras su paso por Talleres

Por otro lado, Santos también mantiene como una posibilidad latente al ex entrenador de Talleres de Córdoba; Pedro Caixinha. Luego de una temporada irregular en la T, el portugués no vería con malos ojos desembarcar en el fútbol brasileño donde no tendría la barrera del idioma como un problema.