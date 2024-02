Si bien ya había quedado eliminado del Preolímpico, Uruguay cerró su participación levantando un 1-3 en contra para igualar 3-3 ante la Selección Argentina. Pese a esto, las críticas aparecieron contra Marcelo Bielsa, sobre todo, por el mal trabajo de la defensa durante todo el torneo. Los usuarios uruguayos en redes sociales cuestionaron al Loco, sobre todo, por la ausencia del actual defensor de River Plate, Sebastián Boselli.

Boselli sólo fue titular en el único triunfo de Uruguay en el Preolímpico Sub 23, que fue ante Perú en la fecha pasada (3-0). También fue el único encuentro en el que la Celeste no recibió goles. Por lo cual, muchos cuestionaron a Bielsa por no ponerlo en los primeros dos partidos ante Paraguay (3-4) y Chile (0-1).

Pero, ante Argentina, se esperaba que el zaguero de River Plate vuelva a ser titular para cerrar de la mejor forma el torneo. Sin embargo, el Loco optó por poner la misma defensa central que en los primeros dos encuentros. A raíz de esto y de los tres goles que recibió de parte de la Albiceleste, aparecieron nuevas críticas.

“Es una vergüenza”: cuestionan a Bielsa por Boselli

“Dos goles de cabeza te hacen, tenés a Boselli en el banco, lo de Bielsa es una vergüenza“, llegó a decir el periodista Facundo Sánchez. Pero no fue el único, también hubo constantes cuestionamientos por no entender las decisiones que tomó el Loco. “Boselli debía ser titular y clasificábamos“, aseguró un usuario.

“Marichal-Homenchenko debe ser la peor dupla de un seleccionado juvenil en mucho tiempo. Cada uno tuvo su culpa en ambos goles recibidos (ante Argentina). Teniendo a Boselli y Antoni, no se entiende lo de Bielsa“, resumió otro usuario uruguayo.

Para poner en contexto, Boselli, pese a no tener tanta continuidad en River Plate, fue una de las figuras que tuvo Uruguay para salir campeona del mundo Sub 20 en 2023. Jugó en la zaga central con Facundo González, quien no pudo jugar el Preolímpico por no recibir permiso de su equipo (Sampdoria).

Bielsa prefirió una defensa central con Nicolás Marichal, defensor del Dinamo Moscú, y Santiago Homenchenko, quien habitualmente es mediocampista en Real Oviedo de España. Dejó en el banco no sólo a Boselli, sino también a Mateo Antoni, otro campeón del mundo sub 20, que fue figura el último año con Nacional de Uruguay.

Boselli vuelve a River ¿para ser titular?

Con la eliminación de Uruguay en fase de grupos, Sebastián Boselli volverá a River antes de lo esperado. Si bien parece difícil que pueda estar disponible para jugar ante Vélez Sarsfield este domingo por la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional, sí podría presentarse por Copa Argentina el próximo miércoles 7 de febrero ante Excursionistas.

Sin embargo, todo dependerá de la decisión que tome Martín Demichelis. Cabe recordar que el técnico de River no tuvo en cuenta al joven central uruguayo durante todo el semestre pasado. Sólo lo puso en los últimos partidos y jugando como lateral derecho. En este sentido, con la llegada de Agustín Sant’Anna y siendo titular Andrés Herrera, parece difícil que tenga oportunidad en ese sector. Sólo queda que le dé su oportunidad como marcador central ganándole el puesto a Leandro González Pirez o a Paulo Díaz.