Jorge Almirón tuvo su presentación oficial como entrenador de Colo Colo este martes y en su primera conferencia de prensa no esquivó la consulta sobre los posibles refuerzos para fortalecer a un equipo que viene sufriendo bajas importantes y que todavía podría tener algunas más teniendo en cuenta que hubo futbolistas que manifestaron el deseo de salir a jugar al exterior.

En ese sentido, reconoció que sería importante la posibilidad de repatriar a Arturo Vidal, pero remarcó que la decisión tiene que tomarla el jugador, quien en los últimos meses ha coqueteado con varios equipos. También respondió a una consulta sobre Darío Benedetto, a quien dirigió en Boca y terminó relegando por otros hombres de ataque como Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

“El nombre puntual de Darío lo conozco bien. Lo dirigí en Tijuana y después me lo encontré en Boca. Es un gran jugador, importantísimo, de jerarquía. Todavía no lo hemos hablado”, señaló. Pero también dejó entrever que hay más de un jugador del Xeneize con el que le interesaría poder contar, aunque ya sin dar nombres puntuales: “Boca también se está rearmando con un nuevo entrenador y hay que ver cómo se va ensamblando todo. Muchos jugadores me gustan, pero dependerá de cómo se vaya dando todo”.

Antes incluso de su presentación oficial en Colo Colo, ya había trascendido que a Jorge Almirón le interesabapoder contar con dos juveniles a los que hizo debutar en Primera División el año pasado: Aaron Anselmino, defensor de 18 años que disputó cinco partidos oficiales bajo su conducción; y Jabes Saralegui, mediocampista de 20 años que está muy bien considerado por Diego Martínez, lo que hace improbable una salida.

Almirón le vuelve a apostar a la Libertadores

Tras la final perdida con Boca ante Fluminense, Jorge Almirón quiere volver a apostar fuerte a la Copa Libertadores, incluso cuando su Colo Colo deba iniciar la competencia desde la fase previa de playoffs, enfrentando a Godoy Cruz, para buscar un lugar en la fase de grupos.

“Hay que preparar al equipo lo mejor posible para esa fase previa de Libertadores. Estamos en un equipo donde hay exigencia, me genera mucha expectativa. No hay forma de llegar a una final de Libertadores sin motivación y sin expectativas. Todos siempre depende mucho del proceso, de empujar a los jugadores para que den un extra, y de vivir para esto.. para el fútbol”, señaló.

Almirón le abrió las puertas a Vidal

Aunque quiso ser muy respetuoso de los tiempos del jugador que también sonó para reforzar a Boca durante su gestión, Jorge Almirón dijo que estaría encantado de poder trabajar junto a Arturo Vidal. “Qué entrenador no va a querer su jerarquía. Soy cauto en eso porque no lo conozco, no he hablado con él, pero se su trayectoria, lo que genera en Colo Colo y lo que lleva en el fútbol chileno. Dependerá mucho de él si quiere venir, yo no le voy a cerrar la puerta. Si todos se reúnen y quiere venir, sería ideal”, señaló.