El primer miércoles del año llegó con buenas noticias tanto para Real Madrid como para una Selección de Brasil que las necesita y mucho justo cuando atraviesa un proceso de gran inestabilidad a nivel futbolístico y dirigencial que, entre otras cosas, la tiene relegada a una incómoda sexta posición en las Eliminatorias de CONMEBOL clasificatorias al Mundial de 2026.

Tras un mes y medio fuera de las canchas por la lesión que había sufrido representando a la Canarinha ante Colombia, que entre otras cosas lo privó de disputar el último clásico en el Maracaná contra Argentina, Vinicius reapareció este miércoles y directamente como titular en el encuentro entre Real Madrid y Mallorca.

Así, para el crack brasileño comienza con acción un 2024 que le traerá aparejada la posibilidad de tener revancha en la Copa América después de la final pedida ante el equipo que conduce Lionel Scaloni en 2021 y también en condición de local. Meses le sobrarán a Vini para reencontrarse con su mejor versión tras la rotura en el bíceps femoral, pues la competencia que se realizará con sede en Estados Unidos iniciará recién el 20 de junio.

Mucho más tiempo deberá esperar el seleccionado brasileño por la recuperación de Neymar, su otra gran figura, debido a que en octubre, en el partido que terminó con derrota ante Uruguay en el Centenario, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y el menisco de la rodilla izquierda que lo llevó a realizarse una intervención quirúrgica y le demandará tener todavía varios meses de rehabilitación por delante.

¿Quién será el técnico de Brasil en la Copa América?

Oficializada la continuidad de Carlo Ancelotti en Real Madrid, la Selección de Brasil se quedó sin el que era el máximo candidato a conducir sus destinos desde mediados de 2024, tanto en Copa América como en la continuidad de las Eliminatorias mundialistas. La continuidad de Fernando Diniz, quien actualmente está al frente a la vez que encabeza también el cuerpo técnico de Fluminense, es imposible de garantizar teniendo en cuenta el alto nivel de exigencia que le demanda ese doble comando, sumado a que no se le han dado los resultados en los últimos partidos con la Canarinha.

Silas explicó la crisis brasileña

El exjugador brasileño Paulo Silas, quien brilló en Argentina con la camiseta de San Lorenzo y disputó los Mundiales de 1986, en México, y 1990, en Italia; ya había adelantado que no veía a Carlo Ancelotti llegando a la Selección de Brasil y que le extrañaba que en la CBF no existiera un Plan B para la conducción.

“En las Eliminatorias no estamos bien. No creo que vaya a seguir Diniz, pero tampoco sé quién puede ser el sustituto. También estamos perdidos en eso. Ancelotti no va a dejar Real Madrid para venir al lío que es hoy la Selección de Brasil. Si me preguntas cuándo vamos a salir campeones de nuevo, yo con mucho dolor te digo que va a tardar. Porque no tenemos un plan. No tenemos nada”, había expresado semanas atrás en diálogo con DSports Radio.