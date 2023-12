La Selección de Brasil no podrá contar con el entrenador que esperaban los ayudara a sortear un momento incómodo para su historia, que los encuentra en la sexta posición de las Eliminatorias CONMEBOL cuando se llevan disputadas seis jornadas. Carlo Ancelotti, el máximo candidato de la CBF a tomar el mando tras la Copa América para conducir al Scratch en el Mundial de 2026, de no haber catástrofe, prolongó su vínculo con Real Madrid precisamente hasta ese año.

“El Real Madrid C. F. y Carlo Ancelotti han acordado la ampliación del contrato de nuestro entrenador hasta el 30 de junio de 2026”, informó el club a través de un comunicado oficial publicado este viernes. Con esa confirmación, el seleccionado brasileño que hoy tiene al frente a Fernando Diniz, en un extraño interinato con doble comando ya que es también entrenador del Fluminense, pierde a su principal opción y se queda en un limbo que tiene desconcertados a propios y extraños de cara al futuro.

“En sus cinco temporadas como entrenador del Real Madrid, ha ganado 10 títulos: 2 Champions League, 2 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 1 Liga, 2 Copas del Rey y 1 Supercopa de España. Carlo Ancelotti es el único entrenador que ha ganado 4 Copas de Europa y el que ha conseguido más victorias en la historia de esta competición (118), y es también el primer entrenador en ganar las cinco grandes Ligas de Europa (Italia, Inglaterra, Francia, Alemania y España)”, destaca el comunicado del club Merengue.

La premonición de Silas sobre Ancelotti

El exjugador brasileño Paulo Silas, quien brilló en Argentina con la camiseta de San Lorenzo y disputó los Mundiales de 1986, en México, y 1990, en Italia; ya había adelantado que no veía a Carlo Ancelotti llegando a la Selección de Brasil y que le extrañaba que en la CBF no existiera un Plan B para la conducción.

“En las Eliminatorias no estamos bien. No creo que vaya a seguir Diniz, pero tampoco sé quién puede ser el sustituto. También estamos perdidos en eso. Ancelotti no va a dejar Real Madrid para venir al lío que es hoy la Selección de Brasil. Si me preguntas cuándo vamos a salir campeones de nuevo, yo con mucho dolor te digo que va a tardar. Porque no tenemos un plan. No tenemos nada”, había expresado con gran preocupación días atrás.

La amenaza de FIFA, otro problema para la CBF

Por si en la Confederación Brasileña de Fútbol no tuvieran suficientes problemas, FIFA amenazó con suspender tanto a sus seleccionados como a sus equipos por la intervención del Tribunal de Justicia que sufrió la misma a fin de destituir a quien era su presidente, Ednaldo Rodrigues.

FIFA, que ya manifestó su intención de viajar el próximo 8 de enero para examinar el proceso actual de la búsqueda de un sucesor para el presidente saliente, remarcó que en caso de definir una suspensión la CBF “perdería todos sus derechos de membresía con efecto inmediato y hasta que la FIFA levante la sanción”, lo que incluso pone en riesgo la participación en el Mundial de 2026.