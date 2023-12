Paulo Silas, exfutbolista brasileño que brilló en el fútbol argentino defendiendo la camiseta de San Lorenzo, coronándose campeón de Primera División en 1995, aseguró que en Brasil hubo sensaciones encontradas en pleno desarrollo del Mundial de Qatar que coronó a la Selección Argentina tras vencer a Francia en una emocionante final que se definió en los penales.

Es que según el dos veces mundialista, en México 1986 e Italia 1990, una vez que La Canarinha se despidió de la Copa del Mundo tras caer ante Croacia hubo prácticamente igual cantidad de brasileños que querían que también sea eliminado el equipo argentino como los que querían que se quedara con el tercer título de su historia.

“Nosotros acá cuando salió Brasil hinchamos por Argentina. Yo especialmente, porque viví cuatro años ahí y tengo muchísimos hermanos y amigos. No solo yo. La mitad de Brasil hinchó por Argentina por la forma de ser de Messi. Hinchó en contra de Neymar por lo que es fuera de la cancha”, aseguró en diálogo con DSports Radio.

Considerando que la Selección de Brasil atraviesa una de las peores crisis futbolísticas de su historia, Silas instó también a imitar el ejemplo de la Selección Argentina: “Nosotros tenemos que copiar lo que hizo Argentina. En 1978 jugaron alrededor de Mario Kempes. En 1986 jugaron alrededor de Maradona. Y ahora jugaron alrededor de Messi. Eso es un ejemplo. Es la humildad que tuvieron los demás. Y la conducción de Scaloni. Todo es un ejemplo que tiene que ser seguido. No importa que sea nuestro clásico rival”.

“No sabemos quién va a ser el entrenador”

Paulo Silas cree que puede pasar mucho tiempo sin que Brasil vuelva a conquistar un título mundial, atento a que pese a ser la selección más ganadora en la historia de los Mundiales ese privilegio se le viene negando desde Corea y Japón 2002.

“En las Eliminatorias no estamos bien. No creo que vaya a seguir Diniz, pero tampoco sé quién puede ser el sustituto. También estamos perdidos en eso. Ancelotti no va a dejar Real Madrid para venir al lío que es hoy la Selección de Brasil. Si me preguntas cuándo vamos a salir campeones de nuevo, yo con mucho dolor te digo que va a tardar. Porque no tenemos un plan. No tenemos nada”, manifestó.

¿Germán Cano a la Selección de Brasil?

El ex San Lorenzo elogió más de una vez a Germán Cano como delantero y dijo que podría ser en cuenta en la Selección de Brasil al no ser llamado por Argentina. “El problema es que ya tiene 36 años. Pero para un torneo de emergencia, como pueden ser las Eliminatorias, ¿por qué no? Nosotros tenemos cuatro jugadores jóvenes como Endrick, Vitor Roque, Marco Leonardo y John Kennedy, que son el futuro. Pero cuando digo copiar a Argentina, mirá lo que hizo Gallardo con Julián Álvarez. Lo llevó de a poco, lo fue manejando. Pasa por ahí”, señaló.