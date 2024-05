Solamente seis partidos duró Ricardo Caruso Lombardi al frente de Miramar Misiones, que sigue siendo el colista del Torneo Apertura uruguayo y no logra salir a flote. Después de que el entrenador argentino presentara la renuncia, comenzó a sonar el nombre de Sebastián Battaglia para reemplazarlo.

Los días pasaron, y desde la Comisión Directiva del elenco charrúa consiguieron al sustituto de Caruso Lombardi: se trata de Walter Pandiani, el ex delantero que brilló en Deportivo La Coruña, Espanyol y Birmingham City. El Rifle, de 48 años, tuvo una gran carrera en el fútbol europeo tras su salida de Peñarol, y coincidió con Lionel Scaloni, el actual entrenador de la Selección Argentina, con quien tiene una gran relación.

Pandiani conoce muy bien lo que es Miramar Misiones, ya que tuvo una etapa como futbolista profesional en 2014, donde convirtió 7 goles en un total de 18 partidos. Y ahora, tratará de salvarlo del descenso, pero sentado en el banco de suplentes y tomando las decisiones dentro del terreno de juego.

El ex delantero, que también jugó en la selección de su país, está en Venezuela y llegará a Uruguay en la madrugada del sábado 25 de mayo, día en el que recibirán a Montevideo Wanderers, pero no dirigirá el encuentro porque aún no se firmó el contrato. Eso sí, a partir del lunes se pondrá a trabajar y buscará sacar al Mil Rayitas de la penosa situación.

Walter Pandiani reemplazará a Ricardo Caruso Lombardi en Miramar Misiones. (IMAGO / Photosport Uruguay)

El paso de Walter Pandiani como entrenador

Walter Pandiani comenzará con su cuarta experiencia como director técnico, ya que anteriormente estuvo al frente de Cerro, Sportivo Cerrito y Albion Football Club.

