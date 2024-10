Argentina se prepara para visitar Venezuela y recibir a Bolivia por las fechas 9 y 10 de las Eliminatorias Sudamericanas, con el regreso de Lionel Messi a la lista de convocados y la ausencia de Emiliano Martínez tras la suspensión que le aplicó la FIFA por “comportamiento ofensivo y violación del juego limpio” en los partidos disputados durante septiembre ante ante Chile y Colombia.

Una baja sensible que se suma a la de Nico González, dos elegidos por Ricardo Caruso Lombardi para su equipo: el 11 ideal de la Selección Argentina a pedido de BOLAVIP.

-¿Tenés un once ideal en la cabeza de la Selección?



-A mí me gustan el Cuti (Romero) con Otamendi, y el Dibu al arco. Me gusta mucho esa defensa central. Con el cuatro tengo mis dudas. Yo veo a los cuatro que están andando bien en algunos equipos. Pero tirar por tirar, tampoco puedo. Con Molina y Montiel siempre están ahí cubiertos, más los dos centrales, y el 3 me gusta Tagliafico por el tema de irse al ataque y el juego aéreo.

Caruso en su último club en Uruguay. Foto Miramar Misiones

Con la defensa ya armada a su gusto, el exDT de Miramar Misiones de Uruguay sorprende con la mitad de la cancha albiceleste: “El doble 5 para mi tendría que ser MacAllister por derecha y por izquierda el Equi Fernández no me desagrada en ese lugar. Más que Paredes, más que Enzo Fernández. Me gusta Enzo, no desentona, pero no me gusta ahí, me gusta más por derecha. Por eso estoy buscando un volante central por izquierda, que tiene que ser más defensivo, más que cubra el puesto. Yo pondría a De Paul por derecha. Y por izquierda, pondría a Nico González. Y arriba Alvarez con Martínez. Ese es el equipo”.

El 11 ideal de Caruso Lombardi para Argentina:

Así las cosas, los elegidos de Caruso serían: Dibu Martínez, Nahuel Molina/Gonzalo Montiel, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Alexis Mac Allister, Equi Fernández, Rodrigo De Paul, Nicolás González; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Los ausentes de Scaloni

El exvolante de Boca de 22 años fue citado por Lionel Scaloni para la doble fecha ante Chile y Colombia de septiembre, aunque no llegó a tener minutos en el equipo. Ezequiel Fernández, ahora jugador del Al-Qadsiah árabe, venía de participar de los Juegos Olímpicos de París y de convertir un golazo ante Irak. Para esta doble fecha no fue convocado.

Equi Fernández pasó al fútbol árabe. Foto Transfermatkt.

Nico González, otro de los elegidos por Caruso para el 11 ideal, es baja del equipo por una molestia muscular que fue anunciada por la Juventus poco después de que se conociera la lista oficial para la nueva fecha de Eliminatorias.

La banca al DT

-¿Te gusta Scaloni?



-Y ahora sí. ¿Qué voy a decir, que no? Yo cuando lo eligieron no estaba de acuerdo. De la manera que llegó, primero. Y segundo, porque no había dirigido nada. Pero bueno, tuvo la suerte de que todos los jugadores lo querían. El número de 10 lo quería. Es lo más importante. Si el 10 te quiere, chau. Estás allá arriba, es así. Y 10 se siente cómodo, está contento, está alegre. Aprovechó, aprovechó la volada. Y la verdad que con creces la aprovechó, ¿no? Porque la verdad es que la pegó 100%.

Caruso bancó a Scaloni. Foto AFA PLAY.

-¿Hay algún jugador que pensás que debería estar?



-Mira, yo creo que eligieron bien. Hay muchos jugadores buenos. Ya les fue encontrando la vuelta a cada jugador. Al Dibu Martínez no lo tenía nadie y el Dibu cada vez que ataja te morís. Ayer lo que atajó, una bestia. Después no creo que hay ninguno. Yo creo que hay un par que andan bien, Vélez, en varios equipos, pero no están para nivel Selección todavía. Creo que habría que esperar un peldaño más…

¿Y Messi?

Recuperado y campeón con el Inter Miami, Messi volverá a ser parte del equipo en los partidos que se vienen. Sin embargo, para Caruso -aunque cree que podrá llegar sin problemas al próximo Mundial- ya no parece fundamental su presencia.

–¿Lo imaginás a Messi en el próximo Mundial?



-Y, lo van a cuidar para llevarlo. Total, patadas no le pegan. Le cobran unos foules que no son para que patée tiros libres, para que la gente diga ¡uh! Y le gusten los goles. Pero ya está… Cada vez que pasa el tiempo lo ves más apichonado, más familiar, más que sale a comer, sale, te muestra todas esas cosas, pero cuando practica no. Yo creo que ya pasó el momento de furor de él y ya con la Copa del Mundo se quedó súper tranquilo. Ya no es problema de él.