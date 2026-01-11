Debutó en Boca, jugó 10 años en Europa y volvió a Sudamérica tras estar 6 meses sin club

Después de realizar las divisiones inferiores y su debut profesional en un Boca con enormes figuras como Juan Román Riquelme y bajo la conducción de Carlos Bianchi en su tercer ciclo, Gonzalo Escalante emigró a Europa para continuar su carrera. Luego de más de 10 años en la elite, estuvo sin club durante 6 meses y ahora se convirtió en refuerzo de un equipo del fútbol sudamericano.

Su primera experiencia en el Viejo Continente tuvo lugar en Catania, pero rápidamente pasó a Eibar en el que jugó 5 temporadas consecutivas. Allí, comenzó una seguidilla de traspasos fugaces por Lazio, Alavés y Cremonese, hasta que arribó a Cádiz, con el que vivió su última estadía dentro de las mejores ligas del planeta pero se transformó en agente libre a mediados de 2025.

Lo cierto es que, después de estar 6 meses sin club, Escalante es nuevo refuerzo de Deportes La Serena. El mediocampista argentino retornó a Sudamérica para portar la camiseta del equipo chileno, con el claro objetivo de volver a tener rodaje de forma profesional y dejar atrás una etapa que lo tuvo alejado de las canchas, al menos de las competiciones oficiales que acostumbró jugar.

La presentación de Gonzalo Escalante en Deportes La Serena.

El oriundo de Bella Vista es la flamante incorporación de un elenco que transita un flojo presente. Es que durante 2025, perdió sus últimos 4 partidos y zafó del descenso por apenas 3 puntos, que no quiere volver a sufrir este año. Por eso, la institución fue en busca del volante central y en su presentación, manifestó: “Llega para aportar con su tremenda experiencia en el mediocampo“.

Cabe recordar que el mediocampista de 32 años que ocupó distintas zonas del campo de juego a lo largo de su carrera, tuvo sus inicios en el fútbol en club de sus amores. En el plantel comandado por Bianchi y liderado por Riquelme, Escalante jugó 15 partidos en Boca, siendo 5 de ellos como titular. Sin embargo, en 2015 optó por emigrar a Europa y codearse dentro de la elite.

Gonzalo Escalante, durante su estadía en Boca.

Luego de vivir poco más de 10 años entre diferentes clubes de España e Italia, Gonzalo afrontó 6 meses sin jugar profesionalmente debido a que ninguna oferta lo convenció. Y ahora, a dos meses de cumplir 33 años, Deportes La Serena lo confirmó como uno de sus refuerzos de cara a la temporada que está próxima a comenzar y promete ser muy movida en el campeonato chileno.

