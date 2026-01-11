Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO y ONLINE vía Flow Sports por la Final de la Supercopa de España: ¡Formaciones confirmadas!

La Supercopa de España se disputa en Arabia Saudí debido a un acuerdo comercial firmado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que genera unos 40 millones de euros anuales. A cambio, el torneo se transformó en una "Final Four" (clasifican el campeón de liga y de Copa del Rey, junto a sus respectivos subcampeones) que pasó a disputarse en enero y dejó de hacerlo a mediados de año, como ocurría en su anterior formato.

El motivo de la suplencia de Mbappé ante Barcelona es meramente físico. El delantero francés no logró recuperarse totalmente de un esguince en la rodilla izquierda, que arrastra desde finales del 2025, y que ya le impidió estar convocado en el derbi de semifinales ante el Atlético de Madrid. En su lugar, ingresará Arda Guler para reforzar el mediocampo.

El histórico jugador de Real Madrid bancó a su entrenador más allá de lo que depare la final. "A Xabi le veo tranquilo y con la idea clara. Estamos a muerte con él y la confianza es mutua", sostuvo el lateral, respondiendo a ciertos cuestionamientos acerca del rendimiento del equipo durante las últimas semanas.

Finalmente, Gonzalo García será quien reemplace a Kylian Mbappé en el frente de ataque. Xabi Alonso dio marcha atrás con su intención de reforzar el mediocampo con Arda Guler , tal y como había confirmado minutos atrás, y el turco comenzará en el banco de suplentes. Por su parte, el joven delantero tendrá su tercera titularidad consecutiva : dijo presente en semis ante Atlético de Madrid y ante Betis en liga, donde se despachó con tres goles.

Barcelona y Real Madrid se enfrentan este domingo, desde las 16, en el King Abdullah Sports City Stadium de Arabia Saudita, por la final de la Supercopa de España, en una nueva edición de El Clásico. Los catalanes destrozaron 5-0 a Athletic Bilbao en semifinales, mientras que los Merengues vencieron 2-1 a Atlético de Madrid. Se trata de la cuarta vez consecutiva en que ambos se enfrentan en la instancia decisiva del título local. El encuentro es dirigido por José Munuera Montero y televisado por Flow Sports.