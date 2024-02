Alejandro “Papu” Gómez hoy está de cumpleaños. El campeón del mundo de la Selección Argentina sopló las velitas con el n°36 en un contexto algo particular para él, alejado del fútbol tras haber dado positivo en un doping que le realizaron antes del Mundial de Qatar.

Si bien no son semanas fáciles para el exjugador de San Lorenzo, Atalanta y Catania, entre otros clubes, el mediocampista recibió un pequeño mimo por parte de la Albiceleste a más de un año de su última convocatoria bajo el mando de Lionel Scaloni.

“¡Feliz cumple, Papu!”, escribió la cuenta oficial de la Selección Argentina en X (antes Twitter) para saludar a Alejandro Gómez por un nuevo aniversario de su nacimiento. Hasta ahora, no hubo respuesta por parte del futbolista.

Qué es de la vida del Papu Gómez tras el doping positivo

Tras conocerse que estará dos años suspendido por consumir una sustancia prohibida, Papu Gómez se maneja con austeridad en sus redes sociales y hasta el momento no brindó casi ninguna entrevista para hablar de lo ocurrido.

En los últimos días, un posteo suyo tomó notoriedad en redes. “Estos cuatro meses me salvaste la vida, pádel querido. El vestuario, la gente, competir, jugar. Mentalmente me ayudaste mucho, gracias”, publicó Gómez para contar un poco cómo vive su vida tras el doping positivo.

El exjugador de Monza todavía no confirmó su decisión de retirarse del fútbol, motivo por el cual sigue activo físicamente. “No me quiero retirar de esta manera. No quiero que termine mi carrera así. Creo que no me lo merezco. Lo que más deseo es volver a las canchas, entrenar con mis compañeros, jugar con el Monza”, dijo tras la noticia que sacudió el fútbol. Esperamos verlo nuevamente en las canchas.