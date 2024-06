A poco más de dos meses de lo que fue la conflictiva salida de Ramón Díaz del Vasco da Gama por un mal inicio en la temporada, Emiliano Díaz, hijo y asistente de campo del entrenador argentino, rompió el silencio y reconoció que hubo un mal accionar por parte de la dirigencia del elenco brasileño.

En diálogo con Futbolaço Podcast, el ayudante del riojano apuntó directamente contra Lúcio Barbosa, ex director general de Vasco, y citó varios episodios que tensaron la relación con la gestión de 777 Partners ,que es la Sociedad Anónima Deportiva dueña del equipo de Río de Janeiro.

“Nos despidió, así es. Lúcio nos despidió. Le dije en la cara: me echaste por Twitter. Antes de hablar en la rueda de prensa, le hablé a la cara. Si ya no nos quieres, dímelo y se acabó. ¿Cuál es el problema?”, comenzó contando sobre cómo se dio su salida de Vasco da Gama.

Y agregó con respecto a que primero se enteraron porque la noticia salió en la cuenta de Twitter del club: “El fútbol no es así. Estoy seguro de que quería despedirnos mucho antes, tal como sucedió. Dijimos: “No podemos seguir así”. Es la primera vez que esto sucede en la historia del fútbol. No hablas con el entrenador si quiere irse o no y lo pones en Twitter”.

Ramón Ángel Díaz sigue sin club tras su salida de Vasco. (Foto: Getty).

Además, confesó que desde Vasco ni siquiera le dejaron volver a ingresar al predio para despedirse del plantel: “Pasaron muchas cosas que nos entristecieron. Al día siguiente, cuando nos despidieron, dije: “déjenme despedirme de los muchachos”. No me dejaron entrar al TC. No me dejó entrar al TAC. Para mí fue una de las cosas más dolorosas que viví porque sabía que, en mi interior, había gente que realmente me quería”, comentó.

“No podía darles un abrazo ni decirles “gracias”. No pude sacar mis cosas de allí. Salí como si hubiera matado a alguien. ¿Cometimos un error? Por supuesto que cometimos errores. ¿Jugamos mal? Por supuesto que jugamos mal. No le quito esta responsabilidad. Pero no se suponía que nos despidiera así, eso fue difícil. A día de hoy todavía no puedo asimilarlo”, cerró.

Por otro lado, también nombró un episodio concreto que generó el enojo de Ramón durante su estadía en Brasil: “Josh Wander (socio de 777), hizo un comentario, y a Ramón no le gustó el comentario. Dijo eso, sobre por qué no metemos a los jugadores de inferiores. Y no le gustó. Esto es una falta de respeto a la trayectoria de Ramón. ¿Crees que Josh o alguien más le va a decir a Ramón Díaz, después de lograr todo lo que ha logrado, póngale a este jugador y él lo aceptará?”.

La posibilidad de volver a Vasco da Gama

A pesar de esta conflictiva salida, teniendo en cuenta que Barbosa ya no está en el club y el mal momento que atraviesa el Vasco en el Brasileirao, donde se encuentra en zona de descenso, comenzó a surgir el rumor de que Ramón Díaz podría regresar para salvarlo nuevamente.

Sobre esto, Emiliano Díaz se sinceró y no le cerró la puerta: “Depende de lo que quieran hacer, si quieren encontrar un equipo. Por lo que veo desde fuera parece que está intentando hacer lo mejor para el Vasco. Pero un día volveré”, comentó.