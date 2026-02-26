Flamengo vs. Lanús EN VIVO y ONLINE vía ESPN y Disney+ por la Recopa Sudamericana 2026: minuto a minuto

Desde las 21:30, Lanús irá en busca de la Recopa Sudamericana ante Flamengo en el Maracaná. La serie está 1 a 0 para el Granate.

En el encuentro de ida en la Fortaleza, disputado el 19 de febrero, el equipo de Mauricio Pellegrino se impuso por la mínima. El único gol de la noche lo anotó Rodrigo Castillo.

