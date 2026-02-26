Flamengo vs. Lanús EN VIVO y ONLINE vía ESPN y Disney+ por la Recopa Sudamericana 2026: minuto a minuto
El Granate visita al Mengao con el objetivo de quedarse con la Recopa. Minuto a minuto.
¡Vestuarios listos!
El local saldrá a jugar con su camiseta histórica, mientras que el Granate irá de blanco.
Posibles formaciones
FLAMENGO: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Lucas Paquetá, Giorgian de Arrascaeta; Jorge Carrascal, Pedro y Éverton. DT: Filipe Luis.
LANÚS: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
El Granate llega con ventaja
En el encuentro de ida en la Fortaleza, disputado el 19 de febrero, el equipo de Mauricio Pellegrino se impuso por la mínima. El único gol de la noche lo anotó Rodrigo Castillo.
(Foto: Lanús)
¡Bienvenidos!
Desde las 21:30, Lanús irá en busca de la Recopa Sudamericana ante Flamengo en el Maracaná. La serie está 1 a 0 para el Granate.
Palabra autorizada